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綠委關切屏東空軍基地日軍八聯隊古蹟保存 部隊爭議大

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
民進黨立委鍾佳濱(左)同時舉台南市府將昔日日據州廳建物移交文建會為例，建議若非備戰使用，具有文資身份的國軍營舍建築，宜交給相關主管機關管理。國防部允諾研究。圖/取自立法院直播畫面
民進黨立委鍾佳濱(左)同時舉台南市府將昔日日據州廳建物移交文建會為例，建議若非備戰使用，具有文資身份的國軍營舍建築，宜交給相關主管機關管理。國防部允諾研究。圖/取自立法院直播畫面

空軍屏東基地日據時代是「日本皇家陸軍飛行第八聯隊」所在地，部分機棚、營房與大門建物都是當年該隊所遺，至今仍使用中。出身屏東的民進黨立委鍾佳濱今出示屏東縣府公文質詢要求，相關建物處分前須經文資鑑定，建議國防部將持有全國64棟文資建物，由各軍種移交國防部軍政部門專責管理。

他同時舉台南市府將昔日日據州廳建物移交文建會為例，建議若非備戰使用，具有文資身份的國軍營舍建築，宜交給相關主管機關管理。國防部允諾研究。

鍾佳濱所舉當年駐紮在屏東的日本陸軍飛行第八聯隊，當年曾以毒氣彈對付南投霧社的抗日原住民。

立法院外交及國防委員會上午審查110年度中央政府總預算案附屬單位預算國防部主管非營業基金，鍾佳濱質詢表示，屏東空軍六聯隊基地機場，80年前是日本皇家陸軍飛行第八聯隊與第四聯隊，過去這兩個聯隊在日本福岡航空基地，八聯隊遷至屏東六聯隊現址。當年第八聯隊營門，即現在屏東基地的光武門，包括八聯隊本部，也是基地目前的天祥大樓；機棚也由439聯隊延用。這些都是超過80年的古蹟建築。

他提出現行規定：公有建造物及附屬設施自建造物興建完竣逾50年者，或公有土地上所定著之建造物及附屬設施自建造物興建完竣逾50年者，所有或管理機關於處分前，應先由主管機關進行文化資產價值評估。而民國105年11月9日，位於屏東機場的空軍第一後勤指部營舍，現勘建議結論，縣府已建議指揮部大樓可保留日後可提文化資產。

鍾佳濱表示，國防部管轄全台8237棟超過50年的房屋與建築，屏東機場與嘉義機場名列前50之2，國防部如何處置？

國防部資源司長白捷隆答詢表示，第15條是要處分前，文化部與地方政府鑑定，有64處具文資身份。處分或拆除前須鑑定。

鍾佳濱進一步舉例說，日據台南州廳原是台南市府辦公使用，當時因維護古蹟辛苦，台南市府花了2百萬元後，將建築交給文建會，改制後的文化部花了很多錢復原，如今成為台灣文學館。屏東的勝利新村也是類似模式，由空軍交縣府，耗資7億餘元整理保存，作為創意營區營運。若非備戰使用，具有文資身份建築，宜交給相關主管機關，不會動支到國防部的錢。

立委表示，空軍嘉義機場與屏東機場近年面對共擾台，兵力疲於應對，國防部有無盤點64棟文資建物「包括屏東機場那幾棟，有作機棚的、作行政大樓的，要花錢保養維護的」，有無專責單位執掌管理，面對戰備任務，要指揮官花這個精神。應由政戰局、資源司協助管理。建議移由總政戰局或增設單位進行管理。不要讓一線指揮官管理，由國防部統籌事務來辦理。

國防部副部長張哲平回應表示，都是由各軍種後勤部門業管。認同立委構想。眷村與古蹟文化保存意念相同，國防部研議以任務執掌方式來作。

鍾佳濱所舉當年駐紮在屏東的日本陸軍飛行第八聯隊，當年曾以毒氣彈對付南投霧社的抗日原住民。圖/取自立法院直播畫面
鍾佳濱所舉當年駐紮在屏東的日本陸軍飛行第八聯隊，當年曾以毒氣彈對付南投霧社的抗日原住民。圖/取自立法院直播畫面

屏東縣 國防部 機場

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