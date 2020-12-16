搶攻自行車旅遊 高市輪船公司推騎車搭渡輪優惠

鎖定自行車族，高雄市輪船公司即起至明年6月底，推團體自行車優惠案，20人以上團體騎自行車預約搭乘渡輪，每人來回優惠價40元。但一趟次須搭乘「前鎮-中洲航線」，另一趟次可選擇「鼓山-旗津航線」或「棧貳庫-旗津航線」搭乘。

高雄輪船公司推出「團體自行車優惠方案」，即日起，團體騎乘自行車預約搭乘渡輪，原價每人來回100元，優惠價只要40元。

不過其中一趟次須搭乘「前鎮-中洲航線」，另一趟次可自由選擇「鼓山-旗津航線」或「棧貳庫-旗津航線」搭乘。優惠方案限團體20人以上使用，搭乘前3個工作天預約並完成付款，即可享有優惠。

輪船公司說，該項行程利用前鎮區及旗津沿岸自行車專用車道串連交通渡輪「前鎮-中洲航線」與「鼓山-旗津航線」、「棧貳庫-旗津航線」周邊景點，盼吸引家庭親子或自行車團體同遊高雄，騎車、搭渡輪觀光，到旗津吃海鮮美食。

總經理翁佳彬表示，高雄渡輪還有一條隱身在前鎮區的渡輪航線-前鎮中洲航線，鄰近新光碼頭、夢時代、環港輕軌及臨港自行車道，搭上前中航線的渡輪，可看見高雄重工業命脈，近距離觀看各種大型油輪、油槽、修造船工業等臨港工業區。

團體預約及詳情可洽高雄市輪船公司(07)226-2888轉營業部分機610王小姐，或洽輪船公司官網https://reurl.cc/LdG2O3。