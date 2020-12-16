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金門酒糟牛教父再出發 72天創立新品牌

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
「圓頭農牧食品有限公司」今天上午舉行開幕，金門政商重要人士幾乎都出席，看得出薛承琛的好人緣。記者蔡家蓁／攝影
「圓頭農牧食品有限公司」今天上午舉行開幕，金門政商重要人士幾乎都出席，看得出薛承琛的好人緣。記者蔡家蓁／攝影

金門知名的牛肉乾品牌「良金牧場」10月初傳出「分家」，相隔72天，前良金牧場總經理薛承琛新創立的「圓頭農牧食品有限公司」及「圓頭肉乾品牌」在今日正式開幕，薛承琛表示，他特別選在入行屆滿30年之際再出發，強調「以圓頭之名，回到源頭」，要和農民站在一起，做追得到源頭的肉乾，讓消費者吃得到安心食材來源的農畜加工品，但外界都認為這可能是場「王子復仇記」，後續值得關注。

由金門酒糟牛教父薛承琛（小名圓頭）所創的 「圓頭農牧食品有限公司」今天上午10點在低溫寒風中舉行開幕，包括金門縣長楊鎮浯、金門議長洪允典、金門縣議員暨縣農會理事長蔡水游、議員唐麗輝、金廈海運創辦人楊肅元、珠山薛是宗親會理事長薛德民與昔日恩人台南縣肉牛運銷合作社理事主席曾榮泰夫人都到場參與並主持揭幕，現場熱鬧滾滾，連楊鎮浯都打趣道，好像來到「選舉場子」。

薛承琛在致詞時滿懷感激的說，雖然在10月離開自己花費將近30年新血創造的品牌，彷彿人生「跌了一大跤」，但他不放棄對金門農牧的責任和承諾，要繼續照顧農民，做農民的產銷後盾，感謝老天眷顧，讓他在短短時間內，關了一座門，卻開啟他的另一扇窗，他特別選在入行屆滿30年之際，辦公司的成立大會，他也提及，雖然遭遇挫敗，但太座與家人的支持，讓他決定重新再出發。

他也宣誓接下來30年，他會帶領團隊，從源頭出發，並且回饋源頭，薛承琛宣布將會提高向小農收購的金額並將銷售的百分之20淨利回饋金門，從事在地的慈善與教育事業，藉由「追得到源頭的肉乾」，帶著金門一起共好，讓世界品嚐金門、看見金門！

楊鎮浯則讚許薛承琛懂得創新與管理，更是行銷高手，他把金門牛肉乾成功行銷到兩岸，前30年，薛董把自己奉獻給金門的產業界，成功打造金門牛肉乾的品牌，祝福他再次出發，能帶領金門的特產業走出新局，做更多事。洪允典也肯定薛承琛的能力，認為他是把金門牛肉乾成功推向兩岸的第一人，也祝福在他的引領下，未來金門的牛肉乾賣的比金門高粱酒還好。

稍後，薛承琛也與金門縣農會簽訂「金門農牧產銷聯盟合作意向書」，強調要打造金門農牧產業的善循環，讓消費者吃得到安心食材來源的農畜加工品，金門農民有穩定的加工通路做產銷後盾，進而有新鮮的加工產品，並提升農牧產業價值，讓金門島上形成互利共好的產業循環，永續傳承年輕一輩願意投入農牧產業。

「圓頭農牧食品有限公司」今天上午舉行開幕，薛承琛（左一）特別在台上感謝昔日的恩人台南縣肉牛運銷合作社理事主席曾榮泰，還介紹曾榮泰的遺孀（左二）與女兒上台。記者蔡家蓁／攝影
「圓頭農牧食品有限公司」今天上午舉行開幕，薛承琛（左一）特別在台上感謝昔日的恩人台南縣肉牛運銷合作社理事主席曾榮泰，還介紹曾榮泰的遺孀（左二）與女兒上台。記者蔡家蓁／攝影
「圓頭農牧食品有限公司」今天上午舉行開幕，包括金門縣長楊鎮浯(前左四）、金門議長洪允典（右六）、金廈海運創辦人楊肅元（右四）、薛承琛（前左六）與昔日恩人台南縣肉牛運銷合作社理事主席曾榮泰夫人主持揭幕。記者蔡家蓁／攝影
「圓頭農牧食品有限公司」今天上午舉行開幕，包括金門縣長楊鎮浯(前左四）、金門議長洪允典（右六）、金廈海運創辦人楊肅元（右四）、薛承琛（前左六）與昔日恩人台南縣肉牛運銷合作社理事主席曾榮泰夫人主持揭幕。記者蔡家蓁／攝影
金門酒糟牛教父薛承琛（右）也與金門縣農會理事長蔡水游（左）簽訂「金門農牧產銷聯盟合作意向書」，強調要打造金門農牧產業的善循環。記者蔡家蓁／攝影
金門酒糟牛教父薛承琛（右）也與金門縣農會理事長蔡水游（左）簽訂「金門農牧產銷聯盟合作意向書」，強調要打造金門農牧產業的善循環。記者蔡家蓁／攝影
「圓頭農牧食品有限公司」今天上午舉行開幕，金門縣議長洪允典（右）也到場給予薛承琛（左）祝福，祝福未來牛肉乾賣的比金門高粱酒還好。記者蔡家蓁／攝影
「圓頭農牧食品有限公司」今天上午舉行開幕，金門縣議長洪允典（右）也到場給予薛承琛（左）祝福，祝福未來牛肉乾賣的比金門高粱酒還好。記者蔡家蓁／攝影

金門 農民 品牌

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