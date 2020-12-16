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全球首座5GmmWave智慧工廠啟用 陳其邁直呼太神奇了

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
美國高通公司副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰今早出席「5GmmWave智慧工廠」啟用典禮。記者王昭月／攝影
美國高通公司副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰今早出席「5GmmWave智慧工廠」啟用典禮。記者王昭月／攝影

由日月光，中華電信及美國高通三強聯手打造的「5GmmWave智慧工廠」，今早在日月光集團高雄廠K23研發大樓宣布啟用，宣示台灣5G產業進入新里程。市長陳其邁躬逢其盛，對於三強的異業結合，直呼太神奇了。

包括高雄市長陳其邁、日月光半導體執行長吳田玉、中華電信董事長謝繼茂、美國高通公司副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰，今早同台見證全球首座5G mmWave企業專網智慧工廠啟動。

這座5G mmWave智慧工廠，導入「台廠」基地台的5G企業專網，生產線可達到「AI+AGV智慧無人搬運車」、「AR遠端維護協作（Remote AR Maintenance Assistance）」、「綠科技教育館AR體驗環境」三大應用，大幅加速智慧製造進程，是台灣將5G用在智慧製造的最佳示範場域。

日月光表示，「AR遠端協作」的導入，在機台產線出現問題時，可由中控室人員與維修人員即時連線，戴上5G+AR的眼鏡，透過擴增實境（AR）協同維修。並能同步以大數據分析檢測產生的巨量高解析度圖片，提高檢測精準度、良率與產能。

另「AI+AGV智慧無人搬運車」除搬運東西，也能透過裝置攝影機、AI及大數據分析，達成自動巡檢功能，由日月光中水回收廠轉型的「綠科技教育館AR體驗環境」則是全台灣最大的5G mmWave +AR實驗場域，結合5G mmWave 及AR技術，提供參訪人員更生動、創新的環教課程引導。這次經由三方的合作，期待可實現更多5G企業專網垂直應用功能，

高雄市長陳其邁今早參加啟用典禮，對於全球首座5G mmWave企業專網智慧工廠能在高雄啟動，直呼太神奇了，他說自己任行政院副院長期間負責統籌全國5G發展，即要求要提前半年超前部署，他也期待企業能不藏私，到高雄位在亞灣的新創園區分享相關解決方案，帶動雄傳統產業轉型。陳也說，日月光在異質整合不只十分厲害，讓他更驚豔的是，連工作人員都講台語。

日月光投入智慧工廠打造以來，至明年前約將開設18座智慧工廠，日月光半導體執行長吳田玉表示，日月光因應5G的發展，以「自動化」、「高異質性機器設備整合」與「高異質性微系統封裝整合」三大方向，建置具有思考、偵測、學習與調整等異質整合能力的智慧工廠。他同時表示，要借重日月光第二園區的經驗，啟動第三園區的建造，可望再創造8000多人的就業機會。

高雄市長陳其邁等嘉賓今早見證全球首座5G mmWave企業專網智慧工廠啟動。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁等嘉賓今早見證全球首座5G mmWave企業專網智慧工廠啟動。記者王昭月／攝影
中華電信董事長謝繼茂今早的出席全球首座5G mmWave企業專網智慧工廠啟動典禮。記者王昭月／ 攝影
中華電信董事長謝繼茂今早的出席全球首座5G mmWave企業專網智慧工廠啟動典禮。記者王昭月／ 攝影
全球首座5G mmWave企業專網智慧工廠能在高雄啟動，直呼太神奇了。記者王昭月／ 攝影
全球首座5G mmWave企業專網智慧工廠能在高雄啟動，直呼太神奇了。記者王昭月／ 攝影
包括高雄市長陳其邁、日月光半導體執行長吳田玉、中華電信董事長謝繼茂、美國高通公司副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰，今早同台見證全球首座5G mmWave企業專網智慧工廠啟動。記者王昭月／攝影
包括高雄市長陳其邁、日月光半導體執行長吳田玉、中華電信董事長謝繼茂、美國高通公司副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰，今早同台見證全球首座5G mmWave企業專網智慧工廠啟動。記者王昭月／攝影
日月光半導體執行長吳田玉今早也宣示，要借重日月光第二園區的經驗，啟動第三園區的建造，可望再為高雄創造8000多個就業機會。記者王昭月／攝影
日月光半導體執行長吳田玉今早也宣示，要借重日月光第二園區的經驗，啟動第三園區的建造，可望再為高雄創造8000多個就業機會。記者王昭月／攝影

陳其邁 AI 半導體

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