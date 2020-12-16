全國最美的市場！台南新化果菜市場明年可啓用

臺南市新化果菜市場目前工期進度47.03%，市政府農業局長謝耀清昨天視察市場遷建工程，叮囑施工廠商就剩餘工期規畫場區要徑及人力需求，並督促施工廠商應儘速趕上工期，明年6月30日如期如質完成。

農業局推動新化果菜市場遷建計畫，工程103年9月起辦理規劃及用地取得，108年2月22日開工，但因工地發現文資，需辦理採集及監看，且為利日後的營運辦理變更設計，微調設施與動線，謝耀清表示，原本進度落後1、2%，已請施工廠商研提趕工計畫，趁著沒有下雨趕工，能如期完工。

新化果菜市場新建工程因丘體植被屋頂顛覆以往傳統市場，屋頂部分邊緣可以下降至地面，與周邊的地景相連，備受外界矚目，未來將成為南台灣重要果菜批發市場，也成為當地新地標。

農業局表示，新化果菜市場興遷建工程總經費4億9782萬元，工程特色包括屋頂綠化易散熱、流線型設計；市場內空間採大挑高、大跨距，通風照明良好；出入口人車分流、進卸貨動線順暢；機能區位清晰易辨識等。該工程已取得候選綠建築、智慧建築雙證書，且榮獲「2020國家卓越建設獎」規畫設計類卓越獎，吸引新北市政府、高雄市政府都前來觀摩與交流。