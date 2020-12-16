快訊

找到了！ 3顆麻糬誤開400萬元發票 紅衣買主現「聲」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安心旅遊補助結束住房慘盪 屏東擬加碼千元拉抬住房

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東恆春半島進入冬季旅遊淡季，加上安心旅遊補助已結束，除了元旦連假外，墾丁多數旅宿業11、12月的住房率較10月下跌逾3成。記者潘欣中／攝影
屏東恆春半島進入冬季旅遊淡季，加上安心旅遊補助已結束，除了元旦連假外，墾丁多數旅宿業11、12月的住房率較10月下跌逾3成。記者潘欣中／攝影

中央「安心旅遊」每人每房千元補助結束後，台北市政府推出包括團客和自由行的冬季「台北加碼GO」補助方案，羨煞其他縣市；屏東縣政府在6月起至年底持續的「千團補助」外，規畫與旅宿業合作針對自由行推出每人每房千元補助，縣府和業者各負擔一半，優惠時間擬訂在明年元月連假後至農曆春假前，盼拉抬冬季低迷的住房率。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，恆春半島進入冬季旅遊淡季，加上安心旅遊補助已結束，除了元旦連假外，墾丁多數旅宿業11、12月的住房率較10月下跌逾3成，業者紛紛祭出優惠措施，但效果不如官方，台北市推出「台北加碼GO」補助方案後，縣府也和民間觀光團體達成縣府和業者各負擔一半的千元補助共識，預定明年元月連假後至農曆春假前實施。

縣府交通旅遊處長黃國維說，「千團補助」以團客為主，但恆春半島的旅遊型態以自由行為主，為拉抬旅遊淡季的住房率，將與旅宿業合作針對自由行推出每人每房千元補助，原則各出一半，待細節完成後，近日會公布方案內容；目前從車城四重溪觀光溫泉季、海口港落山風藝術季、耶誕季和墾丁龍磐迎曙光等活動，為冬季旅遊人氣加溫。

他說，從6月至年底有「千團補助」，屏東縣兩天一夜10人以上團體行程，行程中需包含屏東指定經典景點一處及入住一晚屏東旅宿，即可申請每人500元獎助，每團上限1萬元，每個旅行業者以10團為上限，預計補助1000團，目前預約率約四成，請民眾把握最後機會。

屏東縣政府 自由行 連假

延伸閱讀

屏東落山風藝術季將登場 遊客搶拍風的裝置藝術

屏東驚見「酷斯拉」綠鬣蜥 最多可長到2米、尾巴會甩人

屏東三軍聯訓基地惹民怨 地方爭取酌增回饋金有譜

幫土地公搬家 屏東潮州福安宮千人移廟

相關新聞

全國最美的市場！台南新化果菜市場明年可啓用

臺南市新化果菜市場目前工期進度47.03%，市政府農業局長謝耀清昨天視察市場遷建工程，叮囑施工廠商就剩餘工期規畫場區要徑...

搶攻自行車旅遊 高市輪船公司推騎車搭渡輪優惠

鎖定自行車族，高雄市輪船公司即起至明年6月底，推團體自行車優惠案，20人以上團體騎自行車預約搭乘渡輪，每人來回優惠價40...

金門酒糟牛教父再出發 72天創立新品牌

金門知名的牛肉乾品牌「良金牧場」10月初傳出「分家」，相隔72天，前良金牧場總經理薛承琛新創立的「圓頭農牧食品有限公司」...

全球首座5GmmWave智慧工廠啟用 陳其邁直呼太神奇了

由日月光，中華電信及美國高通三強聯手打造的「5GmmWave智慧工廠」，今早在日月光集團高雄廠K23研發大樓宣布啟用，宣...

安心旅遊補助結束住房慘盪 屏東擬加碼千元拉抬住房

中央「安心旅遊」每人每房千元補助結束後，台北市政府推出包括團客和自由行的冬季「台北加碼GO」補助方案，羨煞其他縣市；屏東...

友善高齡者 高市號誌化路口增設放大型小綠人

高雄市高齡人口多，為讓年長者能更看清楚小綠人秒數，穿越道路更安全，高雄市交通局於市區主要醫院、商圈及路幅較寬路口設置30...

明年元旦升旗送5千張限量一卡通 高雄府會再度攜手

高雄市政府和市議會明年元旦再度合辦元旦升旗，當天也要援例免費發送5000張元旦升旗「一卡通」特製版，元旦上午6時開始發放...

警消新廳舍相繼動工 完工後將成為萬丹鄉行政核心地區

位於屏東萬丹鬧區的萬丹消防分隊、警分駐所，考量廳舍老舊，以及出勤容易造成周邊交通阻塞，不僅增加出勤時間與風險，因此，規劃...

屏東落山風藝術季將登場 遊客搶拍風的裝置藝術

屏東恆春半島冬季特有的「落山風」已吹起，第2屆落山風藝術季將於本月18日在屏東縣車城鄉海口港登場，藝術家進駐當地數月後，...

高雄市招商 明年促參目標百億

高雄市政府拚招商，日前成立「投資高雄事務所」，市長陳其邁大力宣傳說「現在是投資高雄最好時刻」，近期將過去以局處為主的促參...

三軍聯訓基地噪音惹怨 屏東補助加碼有望

屏東三軍聯訓基地是台灣重要的陸空聯合作戰訓練場，演訓噪音卻是一大民怨，「國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要...

恆春三軍聯訓基地…居民等不到氣密窗防噪 國防部專案解決

民國56年進駐屏東恆春半島的三軍聯訓基地，居民長期忍受砲擊聲之苦，居民依回饋金要點規定爭取隔音設備補助，但公所考量戶數多...

熱門新聞

萬丹水溝旁驚見巨尾綠鬣蜥曬太陽 網友嚇歪：恐龍無誤

台中真正需要的捷運路線是哪條？ 女大生一張照片訴心聲

1顆麻糬要價百萬！實習生錯開400萬發票 麻糬名店急尋

竹縣跨年晚會完整卡司名單公布 還可抽汽車、電動機車

1盞50萬！最貴光明燈連5年被同一人點走

嘉義市Youbike首波270輛車正式上路 前30分鐘免費

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。