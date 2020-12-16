安心旅遊補助結束住房慘盪 屏東擬加碼千元拉抬住房

中央「安心旅遊」每人每房千元補助結束後，台北市政府推出包括團客和自由行的冬季「台北加碼GO」補助方案，羨煞其他縣市；屏東縣政府在6月起至年底持續的「千團補助」外，規畫與旅宿業合作針對自由行推出每人每房千元補助，縣府和業者各負擔一半，優惠時間擬訂在明年元月連假後至農曆春假前，盼拉抬冬季低迷的住房率。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，恆春半島進入冬季旅遊淡季，加上安心旅遊補助已結束，除了元旦連假外，墾丁多數旅宿業11、12月的住房率較10月下跌逾3成，業者紛紛祭出優惠措施，但效果不如官方，台北市推出「台北加碼GO」補助方案後，縣府也和民間觀光團體達成縣府和業者各負擔一半的千元補助共識，預定明年元月連假後至農曆春假前實施。

縣府交通旅遊處長黃國維說，「千團補助」以團客為主，但恆春半島的旅遊型態以自由行為主，為拉抬旅遊淡季的住房率，將與旅宿業合作針對自由行推出每人每房千元補助，原則各出一半，待細節完成後，近日會公布方案內容；目前從車城四重溪觀光溫泉季、海口港落山風藝術季、耶誕季和墾丁龍磐迎曙光等活動，為冬季旅遊人氣加溫。

他說，從6月至年底有「千團補助」，屏東縣兩天一夜10人以上團體行程，行程中需包含屏東指定經典景點一處及入住一晚屏東旅宿，即可申請每人500元獎助，每團上限1萬元，每個旅行業者以10團為上限，預計補助1000團，目前預約率約四成，請民眾把握最後機會。