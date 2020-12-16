友善高齡者 高市號誌化路口增設放大型小綠人

高雄市高齡人口多，為讓年長者能更看清楚小綠人秒數，穿越道路更安全，高雄市交通局於市區主要醫院、商圈及路幅較寬路口設置30公分放大型行人專用號誌，至今已在22處路口完成設置，預計明年底前將再增設於25處路口。

年長者視力退化，對辨識傳統小綠人的秒數，可能較為吃力，為讓年長者能更清楚辨識小綠人秒數，交通局針對路幅較寬的路口，將原有行人專用號誌尺寸由20公分放大為30公分，提昇小綠人秒數辨識度，讓年長者過馬路更安全。

高雄市第一處放大型小綠人設在楠梓高雄榮民之家園區出入口，園區出入口緊鄰位於路寬30米的加昌路上，放大型小綠人相較於傳統小綠人，倒數字體圖示更加清晰可辨。

交通局表示，目前高雄市放大型小綠人已擴增設置於大型醫院如聯醫(美術館院區)、大同、高醫、榮總、高鐵車站、五福及三多商圈等周邊22處路口。

後續將針對單一穿越方向行人須跨越30公尺以上路口，且鄰近醫院所等相關機構、公園學校、及鄰近車站或觀光景點等行人流量較大處規劃設置放大型行人燈，至明年底預計將再完成25處路口設置。同時也會檢視路口行人通行秒數是否充足，或檢討設置行人專用時相，行人通行環境更友善。