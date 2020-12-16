明年元旦升旗送5千張限量一卡通 高雄府會再度攜手

高雄市政府和市議會明年元旦再度合辦元旦升旗，當天也要援例免費發送5000張元旦升旗「一卡通」特製版，元旦上午6時開始發放兌換號碼牌。

高雄市政府和市議會籌辦元旦升旗多年， 議會自民國101年起舉辦元旦升旗活動明年是第10度舉辦，議長曾麗燕說，109年已近尾聲，高雄歷經變動的一年，期盼110年為高雄帶來全新的開始。

前市長陳菊、前市長韓國瑜、前議長許崑源、前議長康裕成時，府會的元旦升旗都會送限量專屬一卡通，很受民眾歡迎，升旗典禮多是7時許開始，要領取一卡通號碼牌的民眾常5時不到就開始排隊。

市議會表示，今年的元旦專屬限量一卡通自上午6時開始發放兌換號碼牌，並以文化中心「卡啡那文化探索館」為領取兌換號碼牌的排隊起點，升旗活動結束後至10時前憑號碼牌兌換一卡通。

明年的元旦升旗預計有高雄女中樂儀隊、樹德家商啦啦隊、海軍陸戰隊樂儀隊等應邀表演，7時45分升旗，8時5分進行祈福儀式。