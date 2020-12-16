警消新廳舍相繼動工　完工後將成為萬丹鄉行政核心地區

位於屏東萬丹鬧區的萬丹消防分隊、警分駐所，考量廳舍老舊，以及出勤容易造成周邊交通阻塞，不僅增加出勤時間與風險，因此，規劃於萬丹鄉公所後方較空曠的基地，新建兩棟廳舍供警消使用，消防分隊新廳舍動工典禮已在5月動工，警分駐所則在昨天上午舉行動工典禮，兩棟廳舍皆預計明年正式完工啟用。

萬丹分駐所與消防分隊現址位於萬丹鄉在和平西路及萬丹路一段交會路口，位處萬丹鄉鬧區，除道路狹窄，車流量也多，導致警消出勤時，容易造成阻塞，延長出勤時間，其中，消防車輛車體龐大，更增加出勤時的風險。

有鑑於此，屏東縣政府透過都市計畫通盤檢討，決定先將萬丹消防分隊遷移至基地寬闊位於萬丹鄉公所後方的土地，耗資約4690萬元，興建3層樓的消防廳舍，可容納20名消防人員及9輛各式消防車。

消防分隊新廳舍於今年5月舉行動工典禮後，相鄰消防分隊的萬丹警分駐所，因屋齡逾40年，漏水加上地震損及結構，已不敷使用，經屏東縣政府自籌經費，於新消防廳舍附近，興建新的警分駐所，供員警使用。

萬丹分駐所耗資約2700萬元，興建3層樓警用廳舍，包含值班區、辦公室、偵訊室、待勤室等空間，總樓地板面積679.72平方公尺，預計明年10月23日竣工。