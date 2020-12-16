快訊

大逆轉！ 老闆被控槍斃同志愛侶 高院更三審判無罪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東落山風藝術季將登場 遊客搶拍風的裝置藝術

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東落山風藝術季將於18日在屏東縣車城鄉海口港登場，藝術家進駐當地數月後，以「科幻」為題的裝置藝術大多完成，吸引不少遊客搶先拍。圖／取自潘孟安臉書
屏東落山風藝術季將於18日在屏東縣車城鄉海口港登場，藝術家進駐當地數月後，以「科幻」為題的裝置藝術大多完成，吸引不少遊客搶先拍。圖／取自潘孟安臉書

屏東恆春半島冬季特有的「落山風」已吹起，第2屆落山風藝術季將於本月18日在屏東縣車城鄉海口港登場，藝術家進駐當地數月後，以「科幻」為題的裝置藝術大多完成，吸引不少遊客搶先拍，在網路分享美照；老家在車城的縣長潘孟安也在臉書大力活動宣傳，「白天吹狂風拍景，晚上泡溫泉拍燈，恆春半島多一度等你。台灣最南的藝術季回來了」。

縣府說，恆春半島每到10月至隔年3月進入「落山風」季，風的強度有時不輸輕度颱風，連帶影響觀光進入淡季，前年首屆落山風藝術季登場後，一改對「落山風觀光」的既有認知，不少遊客來拍照打卡、體驗風的來襲；落山風藝術季是雙年展，展期長達2個月半月，中間以藝術家進駐方式，延續藝術季的熱度與在地性，同時累積下屆的活動能量。

縣府說，它不僅是呈現風的藝術意象，更是「落山風新文化」的體現，今年以「逆風旅行」為主題，藉由30多組藝術品帶領觀眾去體會，恆春半島地區特殊的「落山風」所深深影響的人、文、地、產、景，展現地方特有的文化內涵；除了有36件藝術裝置可欣賞外，還規畫多場藝術活動，包括午後市集、集章活動、新年音樂會、戲劇及當代聲響演出。

屏東落山風藝術季將於18日在屏東縣車城鄉海口港登場，藝術家進駐當地數月後，以「科幻」為題的裝置藝術大多完成，吸引不少遊客搶先拍。圖／取自潘孟安臉書
屏東落山風藝術季將於18日在屏東縣車城鄉海口港登場，藝術家進駐當地數月後，以「科幻」為題的裝置藝術大多完成，吸引不少遊客搶先拍。圖／取自潘孟安臉書
屏東落山風藝術季將於18日在屏東縣車城鄉海口港登場，藝術家進駐當地數月後，以「科幻」為題的裝置藝術大多完成，吸引不少遊客搶先拍。圖／取自潘孟安臉書
屏東落山風藝術季將於18日在屏東縣車城鄉海口港登場，藝術家進駐當地數月後，以「科幻」為題的裝置藝術大多完成，吸引不少遊客搶先拍。圖／取自潘孟安臉書

恆春 屏東縣 藝術家

延伸閱讀

屏東驚見「酷斯拉」綠鬣蜥 最多可長到2米、尾巴會甩人

屏東三軍聯訓基地惹民怨 地方爭取酌增回饋金有譜

幫土地公搬家 屏東潮州福安宮千人移廟

國小肄業屏東男靠國民年金過活 竟於牙醫診所執業達1年

相關新聞

明年元旦升旗送5千張限量一卡通 高雄府會再度攜手

高雄市政府和市議會明年元旦再度合辦元旦升旗，當天也要援例免費發送5000張元旦升旗「一卡通」特製版，元旦上午6時開始發放...

警消新廳舍相繼動工　完工後將成為萬丹鄉行政核心地區

位於屏東萬丹鬧區的萬丹消防分隊、警分駐所，考量廳舍老舊，以及出勤容易造成周邊交通阻塞，不僅增加出勤時間與風險，因此，規劃...

屏東落山風藝術季將登場 遊客搶拍風的裝置藝術

屏東恆春半島冬季特有的「落山風」已吹起，第2屆落山風藝術季將於本月18日在屏東縣車城鄉海口港登場，藝術家進駐當地數月後，...

高雄市招商 明年促參目標百億

高雄市政府拚招商，日前成立「投資高雄事務所」，市長陳其邁大力宣傳說「現在是投資高雄最好時刻」，近期將過去以局處為主的促參...

三軍聯訓基地噪音惹怨 屏東補助加碼有望

屏東三軍聯訓基地是台灣重要的陸空聯合作戰訓練場，演訓噪音卻是一大民怨，「國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要...

恆春三軍聯訓基地…居民等不到氣密窗防噪 國防部專案解決

民國56年進駐屏東恆春半島的三軍聯訓基地，居民長期忍受砲擊聲之苦，居民依回饋金要點規定爭取隔音設備補助，但公所考量戶數多...

女大生遭陌生男尾隨險受害 高市仁武旗山警分局倡區域聯防

台南市女大生命案引起社會高度關注，高雄市13日晚上又發生某科大女大生遭陌生男子尾隨近20公里，一度發生拉扯衝突，所幸女大...

地主不續租？ 高雄美奇萊影城年底要收了

高雄「美奇萊影城」創設25年，近期屢傳收攤，影城今天在臉書官網證實，因租約到期，將營業到12月31日止。

高雄前朝美學不行？ 鄭照新：政治眼遮瞎客觀事實

高雄市政府今年「2021跨百光年」等跨年活動，以「光」為設計主題，將利用五彩光影照耀高雄港灣。不少綠營支持者大讚高市府的...

高雄拚經濟！每兩小時抽iPhone 業者加碼再抽數百獎項

全台三倍券還有近百億未用，高市府搶商機，12月推出「高雄一百周年慶 PHONE狂GO物時時抽」活動，盼大家來高雄消費、住...

好消息！綠營立委協助金門醫院爭取預算 正式提案通過

民進黨立委邱泰源12月5日才跨海到金門為「民進黨金門醫療支援服務處」揭牌，身為衛環委員會的他與洪申翰委員近日又聯手提案建...

彰化市立管弦樂團26日演出 明開放索票進場

成立17年的彰化市立管弦樂團（Changhua City Orchestra），是全國各鄉鎮市公所中唯一擁有專屬的管弦樂...

熱門新聞

萬丹水溝旁驚見巨尾綠鬣蜥曬太陽 網友嚇歪：恐龍無誤

台中真正需要的捷運路線是哪條？ 女大生一張照片訴心聲

影／小資族照過來！gogoro拖吊罰單 廠商將追討

1顆麻糬要價百萬！實習生錯開400萬發票 麻糬名店急尋

竹縣跨年晚會完整卡司名單公布 還可抽汽車、電動機車

1盞50萬！最貴光明燈連5年被同一人點走

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。