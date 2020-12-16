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屏東落山風藝術季將登場 遊客搶拍風的裝置藝術
屏東恆春半島冬季特有的「落山風」已吹起，第2屆落山風藝術季將於本月18日在屏東縣車城鄉海口港登場，藝術家進駐當地數月後，以「科幻」為題的裝置藝術大多完成，吸引不少遊客搶先拍，在網路分享美照；老家在車城的縣長潘孟安也在臉書大力活動宣傳，「白天吹狂風拍景，晚上泡溫泉拍燈，恆春半島多一度等你。台灣最南的藝術季回來了」。
縣府說，恆春半島每到10月至隔年3月進入「落山風」季，風的強度有時不輸輕度颱風，連帶影響觀光進入淡季，前年首屆落山風藝術季登場後，一改對「落山風觀光」的既有認知，不少遊客來拍照打卡、體驗風的來襲；落山風藝術季是雙年展，展期長達2個月半月，中間以藝術家進駐方式，延續藝術季的熱度與在地性，同時累積下屆的活動能量。
縣府說，它不僅是呈現風的藝術意象，更是「落山風新文化」的體現，今年以「逆風旅行」為主題，藉由30多組藝術品帶領觀眾去體會，恆春半島地區特殊的「落山風」所深深影響的人、文、地、產、景，展現地方特有的文化內涵；除了有36件藝術裝置可欣賞外，還規畫多場藝術活動，包括午後市集、集章活動、新年音樂會、戲劇及當代聲響演出。
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