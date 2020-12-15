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往恆春台26線因工程交通管制 31日恢復正常通車

中央社 / 屏東縣15日電

自來水公司在屏東通往恆春半島的唯一道路台26線汰換管線，目前在枋山H會館附近封閉外側及慢車道，公路總局及自來水公司表示，將在31日撤銷管制恢復通車，不影響元旦連假

自來水公司第七區管理處辦理「台26線5.6K至6.8K汰換管線工程」，從今年10月12日起分2階段施作，第1階段從5.6K至6.2K，在枋山H會館附近，進行明挖埋設及384號橋推進施工。

施工期間封閉南下墾丁的外側車道和慢車道，由警方和公路總局進行調撥車道，水公司表示，原本預訂12月11日完工，但工程遇到困難延宕，由於工程單位在廣播中提醒用路人假日仍管制，有民眾擔心元旦連假繼續管制。

水公司與公路總局三工處楓港工務段昨天進行協議，楓港工務段要求在30日一定要完工，並把路面鋪好，所有標誌及號誌也要還原，務必在31日恢復通車，不能影響元旦連假交通。

楓港工務段段長鍾漢賢表示，台26線連假期間車潮眾多，如果部分封路，一定無法紓解車潮。

水公司表示，第2階段接續預計於110年1至2月進場施作，將重新檢討規劃期程及工序，原則不會影響明年多個密集連續假期，施工里程為台26線6.2K至6.8K楓港路段南下往墾丁方向，進行明挖埋設及385號橋推進施工。

連假 車道 墾丁

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