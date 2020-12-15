南山慈善基金會關懷弱勢 與金門縣府合辦微型保險

為照顧金門縣的低收入戶、中低收入戶弱勢民眾，金門縣政府首次與財團法人南山慈善基金會共同推動「金門縣弱勢團體微型傷害保險」，這是南山繼與台中市、屏東縣、基隆市政府等合作推動贊助專案後，今年首度將愛心傳遞到金門，用以照顧經濟弱勢民眾基本保障，自今日起倘若弱勢族群因遭遇死亡或失能等保險事故，而使個人或家庭陷入生活困境，將可馬上受到關懷，增加金門社會救助福利服務項目。

這項專案合作儀式，由社會處長董燊主持，參加人員有南山人壽總公司副總經理蔡豐輝、財團法人南山人壽慈善基金會主任張月冠、經理張淑宜等南山人壽團隊計9人。 蔡豐輝表示，基金會為落實社會責任，積極參與社會公益事業，這次與金門縣政府合作透過贊助辦理南山人壽團體微型傷害保險，加強照顧15歲至75歲低收入戶及中低收入戶民眾，若因遭遇意外時能提供保障，使個人或家庭免於陷入困境，樂於善盡社會關懷之責任。

社會處表示，自今日起與財團法人南山人壽慈善基金會，共同合作開辦照顧設籍本縣15歲至75歲之低收入戶者、中低收入戶者，由基金會贊助投保南山人壽的團體微型傷害保險，旨在提供保障經濟弱勢者，不因遭遇死亡或失能等保險事故，強化社會安全網之建構。

縣府表示，經行政作業程序，透過發函公告至各鄉鎮、村里公所協助張貼周知，並個別寄發通知書予低收入戶、中低收入戶，確認符合投保資格者之意願與個資運用，協助辦理投保，再由南山人壽保險公司進行納保作業。