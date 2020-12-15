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高雄拚經濟！每兩小時抽iPhone 業者加碼再抽數百獎項

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高市府推出「高雄一百周年慶 PHONE狂GO物時時抽」活動，高雄市旅舘商業同業公會、高雄市觀光旅館商業同業公會、御宿商旅等旅宿業者均響應提供住宿券供抽獎。記者蔡孟妤／攝影
高市府推出「高雄一百周年慶 PHONE狂GO物時時抽」活動，高雄市旅舘商業同業公會、高雄市觀光旅館商業同業公會、御宿商旅等旅宿業者均響應提供住宿券供抽獎。記者蔡孟妤／攝影

全台三倍券還有近百億未用，高市府搶商機，12月推出「高雄一百周年慶 PHONE狂GO物時時抽」活動，盼大家來高雄消費、住宿。活動至今已抽出170位幸運得主，3位Gogoro及5位iPhoene得主也現身領獎，羨煞眾人！

高市府舉辦的「高雄一百時時抽」，活動至今下午2點止，已抽出170位幸運得主。今市府經發局、觀光局偕同在地百貨、旅宿業者舉辦記者會，宣布21日晚上9點將再加碼抽出400張住宿券及逾百份電影票、美食券、商品券及百貨禮物得主。

今記者會現場也邀3位Gogoro及5位iPhoene得主現身領獎，Gogoro得主們在大家目送下直接騎車離開，羨煞眾人！另市府也搭配18日至21日於高雄展覽館舉辦「2020高雄市旅行公會國際旅展」宣傳，邀大家趕快加入活動、參加抽獎。

經發局長廖泰翔說，目前三倍券還有近百億未使用，期限只剩下兩個多禮拜，歡迎大家來高雄消費、住宿。觀光局長周玲妏呼籲外縣市遊客快來高雄住宿消費，把三倍券拿來登錄序號，很可能就抽到飯店、Gogoro跟iPhone。

此次活動包括高雄市旅舘商業同業公會、高雄市觀光旅館商業同業公會、御宿商旅、康橋商旅及四季旅館及薇風情汽車旅館等眾多在地旅宿業者及百貨業者相挺，其中高市旅館公會理事長周文彬及御宿集團董事長劉坤福各加碼100張聯合住宿券、御宿住宿券，提供活動抽獎。

住宿券 高雄市 觀光局

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