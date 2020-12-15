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加強招商績效百億目標 高市提升層級促參

中央社 / 高雄15日電

為促進民間參與及公有土地開發招商，高市府將以往的促參推動「小組」提升為「委員會」層級，並在今天召開首次會議。副市長林欽榮會中宣示力拚明年百億元招商目標。

過去以市府局處為主體的促參協調推動小組，現在提升委員會型式，今天首度會議聘請業界熟悉促參、公有土地開發實務及市場行銷的外部專家委員提供諮詢，讓招標條件更接地氣、更符合市場需求，以吸引民間廠商踴躍投資高雄。

林欽榮主持成軍會議指出，這是市府團隊啟動高雄市促參案的新契機，日前市長陳其邁在議會答詢已宣示設定明年度促參案件民間投資金額100億元的目標，這是成軍促參委員會的重大任務，要力拚達成這個招商額度。

未來促參推動委員會將定期、密集召開會議，除了透過諮詢強化市場性，也就辦理、規劃中案件嚴格列管辦理進度，如涉跨局處協調事項，由林欽榮即時協調並裁示，縮短行政流程，全力達成促參及公有土地開發招商目標。

財政局長陳勇勝指出，目前已擬定13件促參案，5件含都更、設定地上權及標租案，明年要努力推動達成招商目標。高市府招商促參開發加快步伐，近期財政局推出「新田路、自強三路口商業區設定地上權案」招商公告，以及捷運工程局「捷運O4站週邊土地聯合開發案」。

明年還有都市發展局的「多功能經貿園區特貿三都市更新案」；交通局「多功能經貿園區停三用地BOT案」；勞工局「勞工教育生活中心澄清會館OT案」；海洋局「興達港漁船修船廠及遊艇碼頭BOT案」等多個案件正在準備招商中。期透過促參推動委員會協助，全力推動這些開發案，讓高雄招商績效再創新高。

林欽榮 捷運 地上權

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