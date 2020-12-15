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好消息！綠營立委協助金門醫院爭取預算 正式提案通過

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
民進黨立委邱泰源日前為「民進黨金門醫療支援服務處」揭牌，台灣各地的醫師公會理事長都到金門力挺。記者蔡家蓁／攝影
民進黨立委邱泰源日前為「民進黨金門醫療支援服務處」揭牌，台灣各地的醫師公會理事長都到金門力挺。記者蔡家蓁／攝影

民進黨立委邱泰源12月5日才跨海到金門為「民進黨金門醫療支援服務處」揭牌，身為衛環委員會的他與洪申翰委員近日又聯手提案建請衛福部在未來編列部立金門醫院年度預算予以支持與鼓勵，讓金門醫院的運作不至於抓襟見肘，影響到鄉親的醫療品質，此提案獲得委員會通過隨著衛福部相關預算案一起送立法院院會，並已正式提案通過，消息傳來，不少鄉親都表示感謝。

據了解，本月9、10兩日立法院衛環委員會審查衛福部110年度預算時，身為衛環委員會邱泰源委員及洪申翰委員有鑑於衛福部立金門醫院長期照護在地民眾健康、為兩岸醫療平台，也因金門是兩岸人員頻繁往來重要口岸，部立金門醫院肩負疾病防疫重責，是金門在地醫療防疫安全網路重要的一環，故作預算主決議提案，建請衛福部在未來編列部立金門醫院年度預算予以支持與鼓勵。

金門縣小英之友會總會長蔡其雍表示，立委邱泰源為響應蔡英文總統建立醫療防疫安全網路的國家政策發展，慨然答允帶領專業醫療團隊，協助民進黨成立金門醫療支援服務處，全力協助解決金門的醫療問題，金門鄉親都相當感謝，也期盼金門的醫療能越來越好。

邱泰源表示，金門地區因地處偏遠離島及交通限制，醫療市場規模小，對於醫院的經營相當困難，需要中央與金門縣府資金持續挹注支持，才能維持順暢運作，提供在地民眾完善的醫療服務。他也提到，金門的醫療團隊已有很好基礎，現在要做的就是提升醫療保健，延續並加強這些力量，不管是專業或預算層面，透過在立法院持續的關懷與協助，盼金門民眾的安全健康得到保障。

而除了此次預算審查協助金門醫院爭取預算外，邱泰源未來也將透過專業問政與溝通促使衛生福利部能更重視金門地區基層醫療的基礎建設及發展，使分級醫療這一重要國家政策也能在離島充分落實，讓金門人從生到死都可以在金門在地得到最好的照顧。

邱泰源也強調，在金門服務處義務執行長蔡其雍及許建全主委協助蒐集金門醫院，醫師公會、中醫師代表，在地名醫師的地方觀點、建議下力促此案，真正將地方聲音暢通的傳達到中央，並有效的為地方需求注入解方，「醫」起守護金門。

衛環委員會洪泰源與洪申翰委員近日聯手提案建請衛福部在未來編列部立金門醫院年度預算予以支持與鼓勵，讓金門醫院的運作不至於抓襟見肘。圖／民進黨金門醫療支援服務處提供
衛環委員會洪泰源與洪申翰委員近日聯手提案建請衛福部在未來編列部立金門醫院年度預算予以支持與鼓勵，讓金門醫院的運作不至於抓襟見肘。圖／民進黨金門醫療支援服務處提供
民進黨立委邱泰源（中）繼日前為「民進黨金門醫療支援服務處」揭牌，日前又提案建請衛福部在未來編列部立金門醫院年度預算予以支持與鼓勵。記者蔡家蓁／攝影
民進黨立委邱泰源（中）繼日前為「民進黨金門醫療支援服務處」揭牌，日前又提案建請衛福部在未來編列部立金門醫院年度預算予以支持與鼓勵。記者蔡家蓁／攝影

金門 衛福部 民進黨

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