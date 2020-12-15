彰化市立管弦樂團26日演出 明開放索票進場

成立17年的彰化市立管弦樂團（Changhua City Orchestra），是全國各鄉鎮市公所中唯一擁有專屬的管弦樂團，年度表演盛事將在12月26日周六晚上7點半，在彰化演藝廳舉辦「藝見CCO（樂團英文名字簡稱）音樂會」，從明天（16日）起，開放索票進場。

兼任市立管弦樂團的市長林世賢表示，全球極具盛名的IHG洲際飯店集團旗下的Holiday lnn Express Taichung Park-臺中公園智選假日飯店，本次特別擔任「藝見CCO音樂會」的協辦單位，該集團向來與國內外知名藝術團體合作，本場次音樂會能夠獲得部分經費贊助與演出人員入住接待，是彰化市立管弦樂團一大榮耀。

林世賢指出，彰化市立管弦樂團不僅規劃一系列國內外精彩演出，並用心結合各地優質團隊，努力將音樂推廣到台灣各地，甚而至世界的每個角落，發揮一加一大於二的音樂魔力，尤其在這疫情紛擾、人心慌慌的亂世中，老天聽見了大家祈禱的聲音，讓我們仍有這個機會一起並肩演出，用音樂撫慰沉浸大家受擾動的心靈！

彰化市立管弦樂團除了預定26日在彰化演藝廳公演外，也將在指揮陳永展與林靖偉的帶領下，另將先在12月23日受邀到高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳，參加由高雄新希望樂團暨高雄市音樂發展協會主辦的「太陽怎麼還是不出來」音樂會演出。

市公所指出，26日的音樂會有一特別值得一提的亮點 ，即台灣之光的知名指揮家范楷西將帶領彰化市立管弦樂團與汐止城市愛樂管弦樂團及高雄市逢緣合唱團，共同演出德國作曲家貝多芬的第七號交響曲（L.V.Beethoven : Symphony No.7)等管弦作品，加上人人都能朗朗上口的You raise me up （你鼓舞了我）與Hey jude（嗨啾）等精典合唱曲目，絕對會是場值得前往欣賞聆聽的音樂會。

「藝見CCO音樂會」於12月16日起開始索票，索完為止；索票地點-彰化市公所社會課、彰化藝術館；洽詢電話：（04）7222141轉1713，查詢網站：https://www.changhua.gov.tw。