屏東三軍聯訓基地惹民怨 地方爭取酌增回饋金有譜

屏東三軍聯訓基地是台灣主要的陸空聯合作作戰訓場，轟隆的演訓噪音卻是一大民怨，「國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點」今年修法，可依影響狀況酌增最高20%補助；立委周春米今邀恆春鎮長陳文弘北上爭取加碼補償，國防部回應將由睦鄰工作小組審議，若符合年度射擊天數超過百日或砲彈飛越民宅上方條件，回饋金可望較現行每年1000萬元再提高。

周春米說，國防部為補償演訓造成居民的生活不便，都有編列所謂「睦鄰補償金」，用於補助地方的建設；位於恆春半島的三軍聯訓基地，影響的範圍遍佈車城、恆春等鄉鎮；但除了恆春鎮外，佳冬、枋山、滿州、牡丹等鄉也有國軍訓場，屏東可說為國軍「鞠躬盡瘁」，但每個訓場、彈藥庫、油庫所分配到的睦鄰額度有所不同，難免令居民感到困惑。

恆春鎮長陳文弘說，「國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點」開宗明義就說明對於國軍主要武器訓練場、實彈射擊等危險區域辦理睦鄰經費發放，但國防部在恆春鎮有將近10個訓場，影響範圍大不同，卻統一被歸為三軍聯訓基地管轄，因此恆只有單一筆睦鄰補助；睦鄰補助應依據當地實際影響的情形不同，所斟酌補貼，不應只為管理方便，就將恆春多個訓練場「統包」為三軍聯訓基地。

周春米認為，要點沒有明確規定「訓場」的定義與規模，以至產生爭議；恆春鎮訓場雖被歸為三軍聯訓基地一環，但有的相隔甚遠，如恆春茄湖基地和出火陣地距離就有近10公里遠，影響範圍不同，卻都被歸為一個訓場給予一筆補助，並不公平；高雄市內門區就一地請領3筆補助款，有2個彈庫只相隔4.4公里遠，證明在訓場定義上，都是國防部主觀上、管理方便上考量，未思考訓場對居民的實質影響。

國防部回應，恆春鎮和車城鄉睦鄰等級屬於第一級，每年1000萬元；補助額度部分，國防部日前已修法，軍種審議會得就位於訓場周邊影響區域，年度射擊天數超過百日或砲彈飛越民宅上方者，因受影響程度及危安風險較一般火砲射擊訓練場高，就其特殊性特別酌增捐助睦鄰經費額度的10%，兩項均具備為20%，將由睦鄰工作小組審議。

周春米說，恆春以及屏東其他鄉鎮，每年砲擊日數幾乎都超過百日，偶爾還有砲彈操作失誤飛越民宅，希望國防部鑒於特殊性，優先將恆春和屏東有訓場鄉鎮，儘速列為酌增補助的鄉鎮市，應自110年實施。