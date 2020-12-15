幫土地公搬家 屏東潮州福安宮千人移廟

屏東潮州鎮的土地公廟福安宮要重建，因原廟佔用道路，1200公噸廟體需要移動40公尺，廟方今天舉辦「千人移廟大典」，千人以拉繩方式將廟體移動。縣長潘孟安也參加移廟大典。

廟方表示，潮州福安宮今年要原地重建，但因廟址位於都市計畫道路上引發爭議，廟方經1年多的奔走，終於找到解決方法，向縣府承租旁邊的縣有地，然後把廟移過去。

要幫土地公搬家，將超過1200公噸的廟宇移動40公尺是地方大事，廟方公告歡迎民眾一起來幫忙拉廟，2天吸引千人報名參加。陳小姐表示，能排進拉廟行列，為地方出力覺得很榮幸。

今天的「千人移廟大典」由8條粗麻繩拉動廟體，透過結構下方的鋼管滾動方式移動，1000多人都穿上白衣、分成8組，司儀以台語喊「1拉風調雨順」，眾人共喊「福氣啦」時使力拉動；再喊「2拉國泰民安」，眾人再喊「福氣啦」，就這樣一直喊到「10拉」後再重頭喊。

現場「千眾一心」龐大場面相當動人，縣長潘孟安也受邀加入「拉廟」行列，他在最前面，整個拉廟近30分鐘，全程參與。

施工人員在前幾天已將廟體地基整個拔起，先用枕木和磚頭墊高，最底下舖鋼管，做為滾動之用。廟方表示，今天的千人移廟約移動2公尺，只是移廟象徵儀式，最後還是要用機械拉動，預估完成約要2週。

潮州福安宮內的土地公在日治時期就有，當地在榕樹下以石頭立神位膜拜，1970年代建廟。廟方表示，民國65年（1976年）都市計畫時，廟就在現址，因廟體老舊所以決定重建。