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改善高雄空品 陳其邁：降載減排紅害日減少

中央社 / 高雄15日電

高雄近期空氣品質不佳，許多觀測站呈橘、紅色警戒。高雄市長陳其邁今天表示，經嚴密監控空品，要求興達電廠發電機組「停2降2」，企業配合減少排放，紅害日明顯減少。

陳其邁上午市政會議後受訪表示，市府嚴密監控空氣品質，自10月起即要求興達電廠發電機組「停2降2」，兩部機組停機、兩部機組降到50%以下，部分機組從原來的65%降載到50%以下，今天就降轉至46%以下。

另外，也要求大型企業配合空污情形減少排放，長期做法包括汰換老舊機車，目前高雄汰換情形領先全國。同時各局處也建立即時通報系統，提醒民眾注意空品，視情況減少戶外活動或運動會等。

陳其邁表示，目前高雄污染源約22%來自境外，因東北季風飄到高雄；從台中、嘉義、雲林等其他縣市飄來約45%；高雄本地空污則大概占33%。

陳其邁說，高雄冬季空品受東北季風影響大，市府每天早上會在平台通報空氣品質，並採取因應措施。今年空污紅日較去年大幅下降，PM2.5等也比去年同期減少5%至16%，空品逐年改善，但還是要更努力。

環保局長張瑞琿表示，高雄今年空氣品質指標值（AQI）小於100的空品良率約82.9%，較去年同期的75.6%提升7.3%。PM2.5部分，去年10月是27.5%，今年是24.6%；去年11月是28.7%，今年是27%，均有下降。

張瑞琿說，前兩天因境外污染而成紅害日，要求排放量前20大，以及41家列管公私場所降載、減排，尤其要求興達電廠「停2降2」。在空品訊息發布上，透過各管道加強宣導，提醒民眾加強防護，減少或避免外出劇烈活動。

空氣品質 陳其邁 空污

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