攝影賽 透過鏡頭抓住澎湖之美
「澎湖之美」真的有夠美。澎湖縣政府舉辦「抓住澎湖之美」攝影比賽結果出爐，高雄市許永義以「幸福洋溢之小台灣」奪下自然景觀組金牌；花火組則由新北市枼世賢拿下金牌。
澎湖縣政府旅遊處全力行銷澎湖觀光旅遊，今年舉辦「抓住澎湖之美」攝影比賽，分自然景觀組和國際海上花火節兩大主題，在10月底截止收件，吸引全台各地近800件參賽攝影作品。
縣府聘請澎湖攝影學會陳英俊與文化局長王國裕等多位專家學者擔任評審，參賽作品各具特色，展現獨特風情。
來自高雄市的許永義在7月31日澎湖七美拍攝的「幸福洋溢之小台灣」，作品讓評審驚艷，以黑馬之姿奪下自然景觀組金牌；海上花火組則由新北市枼世賢在7月6日花火施放當晚所拍攝，以「澎湖海上花火節」拿下金牌，各可獲得獎金新台幣3萬元。
縣府旅遊處表示，「抓住澎湖之美」攝影比賽，明年仍將繼續舉辦，今年所有得獎作品將於明年3月將在花火體驗館展出，讓國人看到澎湖之美。
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