與周子瑜有關係...高雄偏鄉小學生收神祕禮物

高雄杉林區集來國小全校學生最近接到一份神祕禮物，來自於知名藝人周子瑜的媽媽黃燕玲，原來是周媽媽知道學生想要新鞋子，昨天主動送上，周媽媽表示，子瑜雖然近期因為疫情無法回台，但透過視訊仍把這件事情告訴她。而學生們也都期望如果有機會「子瑜跟媽媽一起來學校看我們喔」

子瑜雖然從今年3月返台至今，都因為疫情與工作無法回台，但各地的粉絲都非常關心她的動態，有網友細心地發現這項善舉，大家熱烈在網路上討論，「子瑜與媽媽都是人美心也美」

黃燕玲對此表示「小事不用提啦」，她表示，主要是有朋友在集來國小任教，知道偏鄉的孩子比較辛苦，加上學校最近舉辦運動會，才會想要送學校每一位學生一雙運動鞋。

集來國小表示，孩子們昨天拿到鞋子都很開心；而學校目前有28名學生，因位處偏鄉，資源較缺乏，離最近旗山鎮的運動鞋店都要開車半小時，在周媽媽的協助下，老師幫忙把鞋子從旗山買到學校，每個孩子都有一雙，但目前還沒告訴孩子鞋子是誰送的，要當成意外驚喜。

子瑜今年3月一度返台探親，因為疫情的關係，在家隔離14天，黃燕玲表示，因為目前台、韓兩地都要隔離14天，加起來就有28天，幾乎不可能有這麼長時間的休假，所以子瑜明年農曆過年也無法返台，可能要等到疫苗出來，疫情過去才有機會，不過還好母女經常透過視訊，分享生活點滴。