盼提升招商成效 高市找專家召開促參推動委員會
為提升高雄招商成效，高市府將過去以局處為主的促參協調推動小組提升為委員會，聘請業界熟悉促參、公有土地開發及市場行銷的外部專家加入，盼讓招標條件更接地氣、更符合市場需求，以吸引民間廠商踴躍投資，今召開首次促參推動委員會議，未來也將定期、密集召開會議。
今上午高市府召開高雄市促參推動委員會議，由副市長林欽榮主持，邀促參、不動產開發業界專家提供專業意見，強化並加速高雄推動促參招商。
高雄市財政局表示，過去市府有促參協調推動小組，但以府內局處代表為主，現在提升為委員會型式，並透過新的促參推動委員會架構，聘請業界熟悉促參、公有土地開發實務及市場行銷的外部專家委員提供諮詢，盼讓招標條件更接地氣、更符合市場需求，以吸引民間廠商踴躍投資高雄。
財政局表示，後續促參推動委員會將定期、密集召開會議，會議重點除了透過外部專家委員諮詢強化市場性，同時就辦理、規畫中案件嚴格列管辦理進度，如涉跨局處協調事項，則由主持人副市長林欽榮即時協調並裁示，以縮短行政流程。
近期財政局已推出「新田路、自強三路口商業區設定地上權案」招商公告，捷運局已推出「捷運O4站周邊土地聯合開發案」，明年還有都發局的「多功能經貿園區特貿三都市更新案」、交通局的「多功能經貿園區停三用地 BOT案」、勞工局的「勞工教育生活中心澄清會館 OT 案」、海洋局的「高雄市興達港漁船修船廠及遊艇碼頭 BOT案」多個案件正在準備招商中。
財政局說，盼透過促參推動委員會的協助，全力推動各開發案件，讓高雄招商績效再創新高。
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