近日高雄空品不佳 陳其邁：嚴密監控因應

近日南部空氣品質不佳，高雄市許多測站一度呈現橘、紅色警戒。高雄市長陳其邁今表示，嚴密監控高雄空品狀況，10月起已要求興達電廠停機降載，企業配合減少排放等，今年包括PM2.5或紅害情形均較去年減少，空氣品質逐年改善，但還是要更努力。

針對空汙，陳其邁今在市政會議後表示，正嚴密監控整個高雄市空氣品質狀況，今年10月開始，已要求興達電廠降載從原來的65%降低到50%以下，今天大概是46%以下。

另再要求大型企業配合空氣汙染的指標減少排放，而長期的做法也包括像高雄今年二行程機車的汰換是全國第一。各局處也建立即時通報系統平台，提醒民眾注意空氣品質狀況，是否減少一些活動或運動會等。

陳其邁說，現在汙染源大概22%是來自台灣以外的境外，因東北季風飄到台灣、飄到高雄。45%是國內其他縣市如北邊的台中、嘉義、雲林等地隨東北季風飄來，大概占45%，高雄本地則大概占33%。

陳其邁說，市府每天早上後端LINE平台就會做一些通報，教育局採取因應措施，前幾天也會先預報。今年紅日比去年已有大幅下降，PM2.5等也比去年同期減少5到16%，空氣品質逐年在改善，但還是要更努力。

環保局長張瑞琿說，從空氣品質指標值(AQI)可看到，跟去年同期比，今年提升到82.9%，去年則是75.6%，所以AQI良率高於去年大概7.3%左右。PM2.5部分，去年10月是27.5%，今年是24.6%，去年11月是28.7%，今年是27%，PM2.5均有下降。

張瑞琿說，前兩天因為境外汙染所以有紅害日，有要求相關廠商降載、減排，尤其興達電廠要求降載到兩部機組停機、兩部機組降到50%以下。另在臉書、空品報你知、有線電視跑馬燈、高捷等，也都有宣導，希望民眾能夠加強防護措施，減少或避免外出劇烈的活動。