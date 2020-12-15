屏東玉皇宮帶頭封爐 紙錢統一送環保金爐燒化

屏東市玉皇宮每年春節到農曆初9天公生所焚化的紙錢高達350公噸，玉皇宮為響應政府降低空污的環保政策，今天率先全縣各廟封金爐，未來紙錢將統一送縣政府的環保金爐燒化。

在環保局長顏幸苑及民政處長徐富癸等人見證下，今天上午玉皇宮正式將有20年歷史的金爐焚燒口以鐵板封閉，並且上鎖，管理委員會總幹事郭明賢表示，這個金爐陪伴許多信徒成長，要封爐不少信徒及廟方人員不捨流淚。

郭明賢表示，多年前玉皇宮就響應政府降低空污政策，將香支減為1爐1香，從21支減為7支，如今有環保金爐，玉皇宮願意帶頭響應，為此，13日還辦法會向供奉的玉皇大帝及廟內700多尊神明稟報。

他說，廟的收入主要來自香油錢，封金爐預估大概會減少5成的收入，但為了配合環保政策不得不做，封閉的金爐未來將成為廟內一景。

顏幸苑表示，縣環保局為了兼顧環保與信仰，今年在焚化爐旁興建了一座環保金爐，取名「金屏安」，供廟宇及民眾統一焚燒紙錢用，屏東縣每年約有1000多公噸的紙錢焚化，環保局將會持續向其他廟宇宣導，利用「金屏安」來統一焚化紙錢。

環保局表示，玉皇宮農曆春節期間及天公生紙錢總量達350公噸以上，封爐送環保金爐焚化，預估約可減少粒狀污染物1.24公噸，一氧化碳10.71公噸及0.96公噸的PM2.5污染物排放，將有效改善空氣污染的問題。