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天公也支持環保減空汙 屏東玉皇宮今帶頭封爐不燒紙
屏東玉皇宮為屏東市主要信仰中心之一，每年農曆正月初九都湧入上萬信眾慶祝天公生，大量紙錢需焚燒近一個月才能燒完；廟方多年來致力於環保政策的執行，繼宣導香支減量一爐一香，廟內金紙也改為環保材質，為配合政府紙錢集中焚燒政策，今天舉行紙錢金爐封爐儀式，封爐後紙錢將統一送縣府環保金爐燒化，以維護空氣品質。
縣府環保局長顏幸苑表示，近年來民眾環保意識抬頭，改善空氣品質維護健康已是全民共識，但祭祀焚燒紙錢為傳統宗教信仰習俗，而紙錢在焚燒的過程中，會產生大量的空氣汙染物，直接影響空氣品質及民眾呼吸道健康；玉皇宮封爐後農曆春節期間及天公生紙錢總量達350公噸以上，環保局預估紙錢集中焚燒約可減少粒狀汙染物1.24公噸，一氧化碳10.71公噸及0.96公噸的PM2.5汙染物排放，可有效改善空氣汙問題。
玉皇宮主任委員尤聰敏表示，廟方多年來一直致力於環保政策的執行，宣導香支減量一爐一香，香支也由原本21支減至7支，廟內金紙也改為環保材質，在祭祀之餘也能對維護環境有所貢獻；總幹事郭明賢說，藉由今年屏東縣政府紙錢環保金爐的啟用，紙錢以專爐專燒可兼顧傳統信仰又做環保，不是用過去焚燒垃圾的焚化爐經過淨爐儀式後再焚燒，對信眾來說也較能接受。
尤聰敏說，廟方管理委員會經商討後決定配合政府環保政策，金爐封爐後紙錢由屏東縣政府紙錢環保金爐來統一燒化，信眾以誠心來參拜，減少紙錢與香枝的使用，進而減少祭祀所帶來的空氣汙染問題，也可改善長期以來對周遭居民生活品質的影響，達到三贏局面。
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