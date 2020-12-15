東港東隆宮慶生鬧熱滾滾 來趟民俗文化深度之旅

屏東縣東隆宮是大東港地區信仰中心，農曆11月初一（國曆12月15日）是東隆宮主神溫府千歲生日，今天上午大總理率內、外及副總理與轎班爐主先行團拜祝壽，全台各友宮陸續偕陣頭前來拜廟，為冬天的東港的添入熱情及活力。

今早董事長潘慶士董帶領董監事及信徒依循傳統禮敬儀式團拜，祈求風調雨順、國泰民安；團拜結束後於廟埕發送壽桃，也為慶生進香揭開序幕。

東隆宮溫府千歲生日地方宗教盛事，昨天清晨供桌上即湧入各方信眾準備的供品，下午則依循古例，由四縣份同安同鄉會、在地各宮廟及七角頭轎班輪流到場祝壽；此外，「酬神謝戲」為大東港地區常見的還願方式，信徒為答謝溫王爺感應，自發性在神明生日時請溫王爺看「大戲」。

廟方說，溫府千歲壽誕前已為各神尊換上新衣冠，不僅讓各神尊看起來更加神采奕奕，也讓香客信眾感受耳目一新。以往友宮團體於賀壽時皆於廟外拜亭或廣場做團拜，今年為方便大家能更貼近朝拜溫王爺，特別將廟內案桌擺設做一調整，可於廟內團拜。

廟方說，酬神歌仔戲、布袋戲及電影等自壽誕前夕起每晚在廟埕廣場演出，一直表演至小年夜，每年場面蔚為壯觀，吸引信眾來殿參拜並駐足欣賞戲曲，將廟埕點綴得熱鬧無比。