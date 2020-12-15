台灣獼猴群頻闖高雄市區 農業局：通報26件、捕8隻

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
台灣獼猴頻頻闖入高雄民眾生活區域，農業局以吹箭麻醉捕獲。圖／高雄市農業局提供
台灣獼猴頻頻闖入高雄民眾生活區域，農業局以吹箭麻醉捕獲。圖／高雄市農業局提供

高雄市區近來頻傳台灣獼猴闖入民眾生活區域，包括鳳山、三民、鳥松都有獼猴蹤跡。高雄市農業局生態保育科張韻萍表示，這兩個月已陸續接獲26件獼猴通報案件，因在市區不好捕捉，只成功捕到8隻，送到動物園；研判這些獼猴的野性都很強，應不是經人飼養後放養的。

至於為什麼會有這麼多獼猴進入到市區？張韻萍表示，有些民眾會餵養獼猴食物，如果獼猴習慣從人身上獲取食物，可能就會下山覓食，找不到就會搶食物，造成人猴間的緊張關係。所以呼籲民眾不要餵食、不要接觸、不要干擾。台灣獼猴是本土的野生動物，人類要避免接觸、餵養，以免引發來聚落。

高雄市農業局提醒，獼猴的活動力非常強，如果民眾觀察到牠們有固定路線，可以通知農業局放置誘捕籠，如果已經成功將猴困在小小範圍內，可以請農業局利用吹箭捕捉，如果是偶爾看到，可以協助觀察路徑。野生動物具有野性，不要自行嘗試捕捉，還是通報1999。

台灣獼猴頻頻闖入高雄民眾生活區域。圖／高雄市農業局提供
台灣獼猴頻頻闖入高雄民眾生活區域。圖／高雄市農業局提供

台灣獼猴 高雄市

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