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潮州鎮福安宮千人移廟好壯觀 1千多噸廟體緩挪10公尺
屏東縣潮州鎮福安宮今天辦「千人移廟大典」，該廟今年原地重建，因占用道路遭檢舉被認定成違建，經協調，將現有未完成的廟體構造，以技術抬升平移至合法租用空地，為違建解套。上千信徒齊心協力將1千多噸廟體移動10公尺。
廟方表示，2天有上千名信徒報名，讓廟方相當感動，也寫下歷史性一刻。
潮州福安宮確切建廟時間已不可考，據傳，日治時代就已經存在，只因皇民化時期台灣信仰遭禁，信徒只好種植榕樹並安置石頭為福德正神的神位，直到1970年代才建祠，直到去年，有鑑於建體老舊，廟方人員考量安全，於去年著手整建。
由於潮州福安宮在整建的過程中，遭檢舉認定為違建，並要求停工限期一個月補正，否則就須拆除，形成現行法規與百年信仰的衝突。
潮州鎮公所指出，福安宮建成年代，早於潮州規畫都市計畫以前，但都市計畫編定之初，來不及考慮信仰建築既已存在的現況，只在都市計畫圖中註記廟宇型，歷經65年發佈實施，即2002年第一次通盤檢討，均未獲實質解決方案。
鎮公所進一步指出，第二次通盤檢討時，因法規限制無法再變更為「非公共設施用地」，但「潮州福安宮」仍坐落道路用地的事實，就在歷次都市計畫變更中具體存在。
經廟方人員、信徒、善心人士多方奔走，幾經協調才得以遷移至36公尺處的縣有土地，施工團隊，將現有未完成的廟體構造固定，以工程技術抬升，再由人力將整座廟平移。
鎮公所表示，信仰的建立與形成，不會因為廟宇的座落位置及存在的形式有所影響，且福安宮是百年來地方的信仰標的，移廟不僅能凝聚共識，也是現階段的解方。公所強調未來在移置確認後，將儘速取得合法建築使用，平衡現行法規與百年信仰的衝突，讓信仰文化得以永續傳承。
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