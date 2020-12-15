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防流彈傷人意外再一樁 市府與軍方會勘柴山靶場
12月11日一名登柴山男子疑遭軍方流彈誤擊事件，引發民眾對登山安全的疑慮，因附近有軍方靶場，當天確有實彈射擊訓練，高雄市秘書長楊明州昨天傍晚偕市府團隊，會同海軍陸戰隊指揮部人員前往案發地點及附近靶場現勘，聽取軍方簡報，軍方同意海七哨未來不再實施相關射擊訓練，避免類似意外重演。
66歲陳姓男子11日上午獨攀高雄北柴山、行經「四棵榕」時，疑似遭流彈打到左腳踝，登山鞋當場爆開，陳男目前仍在高醫治療，傷勢穩定。
警方當天即在事發地200公尺處尋獲一顆長達3公分的尖型彈頭，經送驗確認，證實為50機槍彈頭，因軍方的射擊訓練場域僅有海七哨可進行50機槍實彈射擊，研判此枚流彈為海七哨射擊訓練時誤傷民眾的可能性較大，市府與軍方溝通後，軍方同意海七哨未來不再實施相關射擊訓練。
楊明州說，國軍基於國防戰備需求進行演訓，市府全力支持國軍保家衛國的使命，但保障民眾登山休憩安全也不能輕忽，會同軍方視察各處靶場後，確認壽山及北港靶場周邊避彈安全設施皆符合射擊訓練規定。
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