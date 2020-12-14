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石化勞工反大社工業區降編 高市府：非立即關廠

中央社 / 記者王淑芬高雄14日電

高市府都發局今天指出，大社工業區降編是經濟部規劃，市府於108年辦理變更為「乙工」並送中央審議，有關勞工組自救會反降編，市府強調，不增建等前提下可續用，非立即關廠。

大社工業區降編為乙種工業用地案尚未完成審議，但是石化業者及勞工擔心影響生計，今天有包括中油、台塑等石化業工會聲援，並在高雄市石化產業總工會宣示成立「大社降編勞工自救會」，計劃一連串誓師及陳情抗爭遊行，26日要到高市府陳情，預告發動萬人遊行表達反降編決心捍衛工作權。

自救會會長、國喬石化產業工會理事長孫學山指出，大社工業區年產值約新台幣千億元，產品提供國內需求達到6成，憂心一旦降編為乙種工業區就形同關廠，影響層面恐危及民生經濟等。

都發局發布新聞稿指出，降編案是經濟部在民國82年承諾20年後配合中油高雄煉油廠遷廠一併遷移，民國87年內政部核定大社都市計畫，設定107年變更為「乙種工業區」；高市府依據中央承諾與規定，108年3月做成變更為「乙種工業區」決議，並送內政部都委會審議。

都發局說，變更為乙工是市府政策，基於專業與法制將變更案報內政部都委會審議，有關陳情人的主張也提報內政部都委會審議，變更案還在內政部都委會審議中。

有關石化業者及勞工對降編案的疑慮，都發局強調，未來降編後，依照都市計畫法高雄市施行細則第19條的規定，業者在不增建、改建、增加設備前提下，依法可繼續原來使用或轉型作乙種工業區使用，並不會有立即關廠的問題。

市府同時說明，大社工業區為經濟部規劃開發的工業區，有關遷廠規劃與配套，經濟部持續進行中，市府會促請經濟部加速辦理並全力協助。

內政部 社工

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