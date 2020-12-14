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屏東縣成立城市棒球隊 企業募資2天籌到1千萬

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府將籌組城市棒球隊，報名情形踴躍。圖為屏東縣長潘孟安（中）日前出席曾紀恩盃全國青少棒賽。圖／屏東縣府提供
屏東縣府將籌組城市棒球隊，報名情形踴躍。圖為屏東縣長潘孟安（中）日前出席曾紀恩盃全國青少棒賽。圖／屏東縣府提供

屏東縣潘孟安醞釀4年，考量縣府財政結構後，加上今年舉辦完全中運，補強體育設施，強化縣內三級五區體育政策，將成立城市棒球隊，12月5日到11日公告徵選教練、球員，共有17名教練、76名球員報名。今舉行教練面試，16日公告名單；議員憂心經費來源，縣府向企業募資，2天有6家企業響應募到1千萬，縣府期望能以參加明年春季聯賽為目標。

屏東縣長潘孟安說，原本以為一招會招不到人，教練徵選3名，有17人報名；球員徵選26名，有76人報名。

縣議員陳揚、黃明賢擔心縣府成立籌組城市棒球隊後，相關經費來源，屏東縣長潘孟安說，籌組城市棒球隊一年所需經費約3千萬，體育署補助1千萬，縣府縣款1千萬，另外一千萬向企業募資，2天內有6家企業響應，募到1千萬。

潘孟安說，縣府會在12月初急著公告，因為12月通常是球員要續約明年時間，若不趕快進行，怕會找不到人。

潘孟安說，棒球是全民運動，他在四年前就想成立城市棒球隊，但考量縣府財政結構，現在時機成熟，之前籌辦全中運，補強體育設施，也強化三級五區體育政策，縣府階段性進行。

潘孟安說，目前採均薪方式，籌措剛開始不知道表現如何，未來會有評鑑機制，組隊、組訓後，會依據表現再來調整。徵選委員會由專家學者組成選拔，讓屏東在地子弟或願意在屏東效力的人，都可以為屏東盡分心力。

體發中心指出，今舉行教練徵選，17名教練報名，其中1人資格不符，16人參加面試。16日將公告名單，17日報到；球員有76人報名，其中有職棒經歷8人，業餘球員18人，17日書面資料審查，18日公告複審，20日舉行術科考試，22日公告錄取名單，2021年1月15日錄取報到。

屏東縣 潘孟安 體育

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