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全球首創龍虎石斑珍珠堡 陳其邁：打造高雄驕傲

中央社 / 高雄14日電

全球首創龍虎石斑珍珠堡將上市！高雄市政府與摩斯漢堡合作的龍虎石斑珍珠堡今天創新發表。永安是石斑魚的故鄉，高雄市長陳其邁肯定推廣在地食材，進而打造高雄驕傲。

陳其邁日前在高雄食品展建議以在地石斑搭配漢堡吃法，經摩斯漢堡與永安區漁會合作研發製成龍虎石斑珍珠堡，成為全球第一顆的龍虎石斑漢堡，將於16日限量上市。石斑與鮪魚、魷魚、秋刀魚、虱目魚，合稱「高雄海味五寶」，永安區養殖面積約433公頃，年產量5700噸，年產值約新台幣11億元。

陳其邁今天現場大啖美味，他表示，今年受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，加上龍虎石斑市場過去以中國大陸為重，現在對岸養殖也越來越多，造成漁民在收入、生活上受到影響，每次到永安，第一個問題即關心魚的價格如何，因為只要售出好價，漁民生活就能比較好。

陳其邁說，永安是石斑魚的故鄉，擁有全國品質最好的石斑魚，藉由最強速食通路，相信鑽石級龍虎石斑漢堡精彩可期，他也感謝業者堅持以在地用心養的魚、用心製成漢堡，讓在地漁產與創意成為值得驕傲的吸引力。

安心食品服務股份有限公司(摩斯漢堡)董事長林建元透露，收到市長熱情建議後，團隊花了近2個月時間評估各種口感及蔬菜，以手工切製處理，經簡單裹粉調製成的龍虎石斑，每尾2公斤的魚可製成12塊原塊切片。

摩斯漢堡 陳其邁 漁民

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