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高雄市首辦「高雄厝智慧雲」補助 即請受理申請
高雄市首度開辦「高雄厝智慧雲」補助，鼓勵民間建築物設置雨水貯集滯洪設施及公共區域用電量觀測系統，總補助經費50萬元，即起受理申請，每案補助10萬元到30萬元不等。
高雄市長陳其邁宣示在亞洲新灣口打造打造智慧城市發展聚落，打造5G智慧城，推動儲能、節能的應用推廣，以減輕民眾設備費用負擔，並編列預算補助，讓民眾能藉觀測系統協助，即時監控氣候變異引發的災情等。
工務局長蘇志勳表示，為朝向智慧防災、節能科技世界，未來建築會朝性能、節能、提升安全等角度切入，導入智慧防災節能科技，讓高雄踏出數位治理的第一步。智慧雲設置，可在極端氣候來臨前預作回應，並針對氣候暖化及降低能源損耗，現況水量、用電狀況即時回傳統整。
今年度智慧雲總公告補助期限是12月1日至12月31日，可洽建築管理處智慧雲窗口謝小姐、劉先生，電話：3368333轉2429、2428。補助事項可查建築管理處（https://build.kcg.gov.tw/）網頁。
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