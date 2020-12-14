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屏東縣府邀12名在台外國人遊屏東 為日後疫情解封準備
受疫情影響，外國遊客無法到訪台灣，有鑑於此，屏東縣政府交通旅遊為日後疫情解封準備，分別邀請12名來自不同國家在台定居外國人、留學生，參加3天2夜的屏東遊程。交旅處期望，透過此體驗遊程，讓外國遊客體驗防疫有成的台灣旅行，更期望外國遊客日後能向國外友人推廣屏東。
由交旅處舉辦的遊程分別邀請，12名來自美國、巴拉圭、瑞士、菲律賓、法國、宏都拉斯、突尼西亞、愛沙尼亞、貝里斯和捷克等國家的在台定居外國人、留學生參加3天2夜的屏東遊程。
在12名外國遊客中，都曾到訪過屏東墾丁遊玩，但幾乎未曾到訪過屏東其他地區，因此，交旅處安排他們走訪東港東隆宮、東港漁貨市場、華僑市場，感受在地信仰與生活概況，此外也到白沙灣、貓鼻頭、台灣最南點觀海平台以及風吹砂景點觀賞自然景觀。
另外，還安排外國遊客走進墾丁國家森林遊樂區體驗攀樹，到龍水社區用著名的琅嶠米DIY紅龜粿，到桃花滿開的四重溪溫泉觀賞風景，再潛水觀看恆春半島水域的海洋生態。
交旅處表示，透過邀請在台外國遊客於疫情期間，體驗防疫有成的台灣旅行，更期望透過外國人旅遊視角與體驗認識除了墾丁以外的屏東，同時也以口碑行銷方式推廣，讓更多國外友人知曉，疫情結束後，增加更多到訪屏東旅遊的可能性。
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