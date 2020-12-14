快訊

近千萬名畫忘在機場！半個月後竟在垃圾桶內尋回

為何總是沒好字？打敗禍與疫的日本年度漢字「密」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東原鄉、離島長照交通車啟動 就醫、購物更方便

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府今舉行原鄉離島長照交通車啟用典禮，充實長照交通服務所需的設備，提升原鄉與離島地區交通服務量能。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府今舉行原鄉離島長照交通車啟用典禮，充實長照交通服務所需的設備，提升原鄉與離島地區交通服務量能。圖／屏東縣政府提供

屏東長照交通接送車服務，根據資料顯示，原鄉民眾使用率較非原鄉低，研判受限原鄉長輩大多說族語，加上不熟悉訂車系統，為避免排擠效果，保障原鄉與離島長照對象交通權益，向衛福部爭取購置10輛無障礙車輛，在屏東縣9個原鄉、琉球鄉服務，且都聘請在地人，精通族語，長照交通接送車除就醫需求外，要採買生活用品、探望親友都可以使用，揪團共乘還可以打66折。

屏東縣府長照中心今舉行原鄉離島地區長照交通車啟用儀式，長照中心指出，屏東縣人口老化，截至今年11月底，老年人口比例達17.96％（老年人口14萬6008人），遠高於全國老年人口比例15.95％，又受少子化及青壯年人口外流影響，照顧人力資源不足。

長照中心指出，屏東縣有9原鄉、1離島琉球鄉，地形狹長，幅員廣闊，原鄉地區公共運輸無法像人口密集區的載運班次，大多需仰賴家人或鄰里自家搭載。琉球鄉與本島以船運為唯一交通方式，鄉內有一台觀光客運巡迴，自行搭載車輛也是鄉內主要交通方式，也導致原鄉與離島長輩在取得一般生活資源、醫療或復健照顧等相對困難，降低外出使用意願。

屏東縣長潘孟安說，縣府垂直整合，發展交通接送服務，長照交通服務車26輛、社區整體照顧服務社區巡迴車16輛、復康巴士83輛，與民間業者共同提供無障礙計程車，但提供全縣的服務仍然不足，且依資料顯示原鄉民眾使用率較非原鄉低，為避免排擠效果進一步保障原鄉與離島的長照對象的交通權益，爭取每一鄉鎮一輛長照專車，共同經營，期望對原鄉的交通平權有更多的照顧，也能促進長輩的健康。

長照中心指出，長照對象就醫每月有8趟次補助，非就醫用途或一般長輩服務費用只收計程車跳表之半價，揪團共乘還可再打66折；長照交通車司機聘用在地人，司機潘榮華今年從造紙廠印刷技術員退休後，轉戰司機一職，他說，在地服務在地，更貼切。

長照交通車使用預約，原鄉北區：三地門、瑪家、泰武、霧台、來義，可電洽：0972069555；屏南四鄉，春日、獅子、牡丹與滿州鄉，電洽：08-8717597。

屏東縣府今舉行原鄉離島長照交通車啟用典禮，充實長照交通服務所需的設備，提升原鄉與離島地區交通服務量能。記者劉星君／攝影
屏東縣府今舉行原鄉離島長照交通車啟用典禮，充實長照交通服務所需的設備，提升原鄉與離島地區交通服務量能。記者劉星君／攝影
屏東縣府今舉行原鄉離島長照交通車啟用典禮，充實長照交通服務所需的設備，提升原鄉與離島地區交通服務量能。記者劉星君／攝影
屏東縣府今舉行原鄉離島長照交通車啟用典禮，充實長照交通服務所需的設備，提升原鄉與離島地區交通服務量能。記者劉星君／攝影
屏東縣府今舉行原鄉離島長照交通車啟用典禮，充實長照交通服務所需的設備，提升原鄉與離島地區交通服務量能。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府今舉行原鄉離島長照交通車啟用典禮，充實長照交通服務所需的設備，提升原鄉與離島地區交通服務量能。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府今舉行原鄉離島長照交通車啟用典禮，充實長照交通服務所需的設備，提升原鄉與離島地區交通服務量能。記者劉星君／攝影
屏東縣府今舉行原鄉離島長照交通車啟用典禮，充實長照交通服務所需的設備，提升原鄉與離島地區交通服務量能。記者劉星君／攝影

長照 屏東縣 老年人口

延伸閱讀

原鄉職訓不限觀光工藝 勞動署桃竹苗分署後山開多元課

屏東增10輛無障礙車 提升原鄉離島長照交通服務

受疫情影響 北市長照關懷志工服務量能增3倍

熱食外送有「第3家」 基隆長照送餐車隊添制服、保溫箱

相關新聞

風光上市不到一年 士達衛IT’S DAVID傳無預警倒閉

去年底由富士康廣告集團接手的高雄知名咖啡店｢士達衛IT’S DAVID｣傳出無預警倒閉，員工突被通知做到13日為止，今起...

高雄市首辦「高雄厝智慧雲」補助 即請受理申請

高雄市首度開辦「高雄厝智慧雲」補助，鼓勵民間建築物設置雨水貯集滯洪設施及公共區域用電量觀測系統，總補助經費50萬元，即起...

屏東縣府邀12名在台外國人遊屏東 為日後疫情解封準備

受疫情影響，外國遊客無法到訪台灣，有鑑於此，屏東縣政府交通旅遊為日後疫情解封準備，分別邀請12名來自不同國家在台定居外國...

屏東原鄉、離島長照交通車啟動 就醫、購物更方便

屏東長照交通接送車服務，根據資料顯示，原鄉民眾使用率較非原鄉低，研判受限原鄉長輩大多說族語，加上不熟悉訂車系統，為避免排...

咖啡連鎖士達衛無預警倒閉 高雄16名欠薪勞工申請調解

知名咖啡連鎖「士達衛IT’S DAVID」傳出無預警倒閉，高雄市勞工局表示，士達衛全台有11家門市，高雄有7家，今天已有...

黃埔新村以住代護 鋪草皮景觀改善杜絕違停

高雄市黃埔新村推動「以住代護」已邁入第7期，議員黃捷會同立委許智傑等人今舉辦公聽會，指出黃埔新村仍有違規停車、街景缺乏維...

「替2萬棵綠樹請命」 仁武產業園區斷頭移樹被批粗暴

高雄市仁武產業園區上月動工，今早護樹團體與市議員吳益政前往工地抗議，護樹人士指責包商以「斷頭」方式移樹手法粗暴，而且台糖...

咖啡連鎖士達衛倒閉違反大解法 高雄9欠薪勞工申請調解

高雄知名咖啡連鎖「士達衛IT’S DAVID」傳出無預警倒閉，高雄市勞工局表示，是在12月10日收到高雄地區67名勞工的...

過敏一族當心！高雄空品拉警報呈現「紅色警示」

高雄市連日空氣品質不佳，今天戶外空氣品質呈現「紅色警示」，今天下午才有可能改善。

走讀勝利星村 屏縣府文化處出「勝利貓日子」繪本

屏東縣府文化處最近發表以勝利星村為主題的繪本《勝利貓日子》，穿梭巷弄的貓，串連眷村的人物與故事，帶領讀者穿越老屋、庭院、...

高雄空品紅色警示 位下風處汙染情形累積最久

高雄市環保局發布空品早報，指受到境外汙染顯著累積的影響，昨天西半部空氣品質高度就轉差，今天上午8點高雄市境內空氣也多是「...

公共自行車進駐旗美 租車店恐歇業

公共自行車進駐高雄旗山、美濃約半個月，美濃在地單車租賃店生意掉3、4成，業者受不了虧損，準備結束營業，感嘆立足點不公平，...

熱門新聞

百萬特斯拉 「卡」台東金崙沙灘！車主竟是知名3C大老闆

盧秀燕向市民道歉 宣布中捷12月19日通車延

人口大增桃園有9大里要分里 橫峰6千戶全國最大里

官田新中營區縮編變「空營」 軍品店20年沒補貨

盧秀燕堅持年底要通車 林佳龍：早跟她說過安全最重要

Ubike進駐旗美景區 美濃單車出現「倒店」危機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。