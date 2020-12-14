屏東原鄉、離島長照交通車啟動 就醫、購物更方便
屏東長照交通接送車服務，根據資料顯示，原鄉民眾使用率較非原鄉低，研判受限原鄉長輩大多說族語，加上不熟悉訂車系統，為避免排擠效果，保障原鄉與離島長照對象交通權益，向衛福部爭取購置10輛無障礙車輛，在屏東縣9個原鄉、琉球鄉服務，且都聘請在地人，精通族語，長照交通接送車除就醫需求外，要採買生活用品、探望親友都可以使用，揪團共乘還可以打66折。
屏東縣府長照中心今舉行原鄉離島地區長照交通車啟用儀式，長照中心指出，屏東縣人口老化，截至今年11月底，老年人口比例達17.96％（老年人口14萬6008人），遠高於全國老年人口比例15.95％，又受少子化及青壯年人口外流影響，照顧人力資源不足。
長照中心指出，屏東縣有9原鄉、1離島琉球鄉，地形狹長，幅員廣闊，原鄉地區公共運輸無法像人口密集區的載運班次，大多需仰賴家人或鄰里自家搭載。琉球鄉與本島以船運為唯一交通方式，鄉內有一台觀光客運巡迴，自行搭載車輛也是鄉內主要交通方式，也導致原鄉與離島長輩在取得一般生活資源、醫療或復健照顧等相對困難，降低外出使用意願。
屏東縣長潘孟安說，縣府垂直整合，發展交通接送服務，長照交通服務車26輛、社區整體照顧服務社區巡迴車16輛、復康巴士83輛，與民間業者共同提供無障礙計程車，但提供全縣的服務仍然不足，且依資料顯示原鄉民眾使用率較非原鄉低，為避免排擠效果進一步保障原鄉與離島的長照對象的交通權益，爭取每一鄉鎮一輛長照專車，共同經營，期望對原鄉的交通平權有更多的照顧，也能促進長輩的健康。
長照中心指出，長照對象就醫每月有8趟次補助，非就醫用途或一般長輩服務費用只收計程車跳表之半價，揪團共乘還可再打66折；長照交通車司機聘用在地人，司機潘榮華今年從造紙廠印刷技術員退休後，轉戰司機一職，他說，在地服務在地，更貼切。
長照交通車使用預約，原鄉北區：三地門、瑪家、泰武、霧台、來義，可電洽：0972069555；屏南四鄉，春日、獅子、牡丹與滿州鄉，電洽：08-8717597。
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