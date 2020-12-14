屏東增10輛無障礙車 提升原鄉離島長照交通服務

衛生福利部獎助屏東縣政府購置10輛無障礙車輛，提升原鄉及離島地區長照交通服務的量能，9個原住民鄉及琉球鄉每鄉1輛長照交通接送服務車，今天由縣長潘孟安主持啟動儀式。

潘孟安表示，屏東縣積極發展交通接送服務，包括今天加入行列的10輛車，目前全縣有長照交通接送服務車36輛、社區整體照顧服務社區巡迴車16輛、復康巴士94輛，並且與民間業者共同提供無障礙計程車。

潘孟安說，原鄉民眾使用接送服務車較非原鄉低，為了避免排擠效果保障原鄉與離島的長照對象交通權益，特別爭取每一鄉鎮一部長照專車，共同經營來發揮效果，期望對於原鄉的交通平權有更多的照顧，讓年輕人安心就業，長輩在家安老。

縣府長照管理中心表示，縣府透過「衛生福利部長照服務資源不足地區交通接送量能提升試辦計畫」購置10輛車給9個原鄉和離島小琉球，只要是居住在這10鄉鎮65歲以上長輩或55歲以上原住民都可以搭乘，不論是往返就醫、洗腎、復健、接受長照服務，還是參與生活所需活動。

長照中心表示，原鄉服務車的司機都是原住民，長照對象就醫每月有8趟次的補助，非就醫用途或一般長輩服務費用只收計程車跳表半價，揪團共乘還可再打66折。

長照中心表示，屏東縣人口快速老化，截至今年11月止，老年人口比例已達17.96%（老年人口14萬6008人），遠高於全國老年人口比例15.95%，受少子化及青壯年人口外流影響，照顧人力資源不足。

9個原鄉為三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉及滿州鄉。