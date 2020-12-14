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黃埔新村以住代護 鋪草皮景觀改善杜絕違停

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市議員黃捷今會同立委許智傑、黃埔新村居民及學者等人舉辦「黃埔新村以住代護暨觀光資源活化」公聽會。記者蔡孟妤／攝影
高雄市議員黃捷今會同立委許智傑、黃埔新村居民及學者等人舉辦「黃埔新村以住代護暨觀光資源活化」公聽會。記者蔡孟妤／攝影

高雄市黃埔新村推動「以住代護」已邁入第7期，議員黃捷會同立委許智傑等人今舉辦公聽會，指出黃埔新村仍有違規停車、街景缺乏維護、租約等問題亟需改善處理。文化局允諾會鋪設草皮，改善景觀，同時也讓車輛無法停放，避免違停。

高雄市議員黃捷今會同立委許智傑、黃埔新村居民及學者等人舉辦「黃埔新村以住代護暨觀光資源活化」公聽會，許智傑、黃捷均點出黃埔新村現況問題，如租約、考核問題都亟需處理。

文化局推動黃埔新村以住代護已邁入第7期，吸引許多青年進駐，但觀光停車空間不足、違規停車、街景缺乏維護等也遭詬病；另規定住戶期滿不得續約，讓辛苦修復房屋的住戶感到不滿，也恐導致黃埔新村無法有延續長遠的發展。

鳳山社大校長李橙安說，黃埔需要找回文化精神，找回歷史情感及更具代表性的歷史建物來持續發展。岡山眷村文化協會常務理事張允慧則分享岡山眷村相關的經驗，強調目前市府缺乏獎勵機制，將會消耗進駐的優秀住戶熱情。

實際進駐當地的黃埔新村住戶自治會代表楊書豪說，當初光是修繕誠正國小初任校長故居，要用原始材料還是一般材料，就已經是一番論戰，補助的經費也遠不足實際修繕經費。

鳳山在地青創團體鳳儀穀倉林承澍說，黃埔新村外雜草叢生，應弄成像公園一樣漂亮才能吸引人；目前住戶能修的是室內，但環境修繕與外觀的整體感，政府應該提供更多規畫和協助。

黃捷說，除了希望黃埔新村能跟鳳山觀光做整體規畫，把觀光客拉進鳳山外，也呼籲中央和地方要共同合作，讓以住代護這個原本是保溫為主的計畫能持續沸騰，把黃埔新村打造為台灣眷村保存的典範。

文化局表示，列入古蹟歷史建築，房屋修繕會有更多限制，老建築能保存最好，文資是最後手段，如能保存，希望讓它活化更有彈性。另黃埔新村車輛違停等問題，交通局認為有退縮地問題不能畫紅線，因此將改為鋪草皮來改善景觀，也讓車子不能停，避免違停。

文化局表示，一開始以住代護純粹居住，後來轉型成可營業，如民宿、餐飲陸續進駐，市府會持續在商業和人情味之間拿捏，盼永續發展。

另對付出心力的住戶無法續約問題，文化局說，以住代護政策原則上會繼續推動，在申請徵選時，也會把舊住戶的付出納入徵選考量，讓舊住戶重新申請時有優勢。

文化局 黃捷 許智傑

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