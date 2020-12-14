澎湖惠民醫院重建 陳建仁籲國人慷慨捐助

天主教澎湖惠民醫院重建路迢迢，重建計畫代言人、前副總統陳建仁今天寒風中以行動力挺，籲請國人一起攜手慷慨捐款，早日協助醫院重建，讓長者有個安心照護的好所在。

惠民醫院重建計畫所需資金新台幣5.5億元，截至目前募得款項僅1/10、5000萬元。陳建仁昨天抵達澎湖後，即先前往馬公惠民二村、湖西大城北，與62年前由惠民創院的羅德信神父在後寮興建的碼頭路（天堂路）探訪長者與拍攝宣傳募款影片。

成立惠民啟智中心、今年獲得醫療奉獻獎的惠民醫院前院長呂若瑟神父，是重建計畫發起人，顧不得年事已高，今天婉拒80歲生日的慶生，陪同陳建仁在寒風中以行動籲請各界捐款協助院區早日重建。

陳建仁提及30年前就與澎湖結緣，在澎湖湖西鄉與白沙鄉設置B型肝炎及C型肝炎的肝癌防治計畫研究站，當時澎湖醫療環境就已相當嚴峻。而30年後，看到離島老化情形嚴重，即使在各界長期努力下澎湖相對應的長照資源卻仍不足，心情更顯沉重。

陳建仁指出，澎湖老齡人口比例10年來居離島最高，容易缺乏人際互動的高齡獨居老人比例更居全台之冠，加上預估不到6年後失智失能長輩將多達4700人，長照資源不足問題更顯棘手。若惠民醫院沒有辦法擴大重建，就無法提供更大照護量能，以澎湖目前僅有的272床照護量能，澎湖未來長照資源處境堪憂。

陳建仁表示，澎湖醫療資源較少，尤其是少子化，老人照顧是醫療重點工作，因此長照做得好，可減輕年輕人負擔。在呂若瑟神父一句「不為自己只為他人」放不下澎湖長者所感動，主動接下醫院重建代言，期盼「神父在、惠民在、大家都在」一起攜手向前，早日促成惠民醫院與長照中心的重建，提供更好的照顧。

惠民醫院指出，澎湖年滿65歲長者超過1萬7000人，老化比例是全國最嚴重的縣市之一，其中獨居老人比例約占近8%，高居全台之冠，80歲以上老人更超過半數，還有4700多名失智失能者，澎湖更需要長照服務中心，不只是照顧病人，更是照顧家人。

興建近70年的馬公惠民醫院是澎湖最大量能的長照機構，提供90床、澎湖地區1/3的老人照護量，但建物不敵風沙摧殘逐漸老舊，結構老舊危險建物。目前在湖西許家村覓得一處2400坪土地重建，總經費需5.5億，能讓長者有一處安全的醫療與照護中心。