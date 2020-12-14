「替2萬棵綠樹請命」 仁武產業園區斷頭移樹被批粗暴

高雄市仁武產業園區上月動工，今早護樹團體與市議員吳益政前往工地抗議，護樹人士指責包商以「斷頭」方式移樹手法粗暴，而且台糖造林地保存的林木數量太少。市府經發局回應，已要求廠商立即停工，將邀請專家進行教育訓練，未來綠化面積會與原有的造林面積相當，植栽固碳量比現在還高。

仁武產業園區總面積74公頃，鄰近國道10號高速公路，預定地內有19公頃是台糖公司的平地造林範圍，包商正進行移樹作業。今天上午，台灣森林城市協會、大社環境守護聯盟與高市議員吳益政等人到場抗議，不滿「近2萬棵樹被違規斷頭移植」。

森林城市協會理事長莊傑任指出，19公頃的台糖土地共有2萬3千棵林木，其中1.9萬棵會被移走，包商用違反「高雄市植栽修剪與移植規範」的方式斷頭與切幹，此舉導致樹木存活率降低；依據環評委員審議，園區的公園綠地廣達8.66公頃，高市府卻只留下1.29公頃面積約1200棵樹，應重新檢討園區的綠地配置。

大社環境守護聯盟召集人吳忠穎說，仁武大社已經有工業區，現在又新增產業園區，工業區要移走很難，綠樹要移卻很容易，應替居民多留一些綠地。高市議員吳益政也認為，修剪與移樹手法粗暴，應先停工檢討後才來進行，綠樹要移去那裡也要對外說明。