快訊

估損失16億！緯創印度廠暴動 傳數千隻iPhone被搶劫

我們這樣的共諜：英國間諜小說大師勒卡雷逝世的「冷戰傳奇」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「替2萬棵綠樹請命」 仁武產業園區斷頭移樹被批粗暴

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
仁武產業園區上月動工，工人正在移植台糖地上造林20年的高大林木。記者徐白櫻／攝影
仁武產業園區上月動工，工人正在移植台糖地上造林20年的高大林木。記者徐白櫻／攝影

高雄市仁武產業園區上月動工，今早護樹團體與市議員吳益政前往工地抗議，護樹人士指責包商以「斷頭」方式移樹手法粗暴，而且台糖造林地保存的林木數量太少。市府經發局回應，已要求廠商立即停工，將邀請專家進行教育訓練，未來綠化面積會與原有的造林面積相當，植栽固碳量比現在還高。

仁武產業園區總面積74公頃，鄰近國道10號高速公路，預定地內有19公頃是台糖公司的平地造林範圍，包商正進行移樹作業。今天上午，台灣森林城市協會、大社環境守護聯盟與高市議員吳益政等人到場抗議，不滿「近2萬棵樹被違規斷頭移植」。

森林城市協會理事長莊傑任指出，19公頃的台糖土地共有2萬3千棵林木，其中1.9萬棵會被移走，包商用違反「高雄市植栽修剪與移植規範」的方式斷頭與切幹，此舉導致樹木存活率降低；依據環評委員審議，園區的公園綠地廣達8.66公頃，高市府卻只留下1.29公頃面積約1200棵樹，應重新檢討園區的綠地配置。

大社環境守護聯盟召集人吳忠穎說，仁武大社已經有工業區，現在又新增產業園區，工業區要移走很難，綠樹要移卻很容易，應替居民多留一些綠地。高市議員吳益政也認為，修剪與移樹手法粗暴，應先停工檢討後才來進行，綠樹要移去那裡也要對外說明。

市府經發局指出，已要求包商停工，本案交由「高雄市公有樹木修剪維護諮詢委員會」審議，後續邀請專家辦理教育訓練，並加強現場督導以確保作業品質，若有違規會依約懲處與求償；未來綠化面積與原造林地面積相當，植栽固碳量由原有的18.75萬噸提高至20.95萬噸。

今早高市護樹團體與市議員吳益政前往移樹抗議，指責包商以「斷頭」方式移樹非常粗暴，要求立即停工。記者徐白櫻／攝影
今早高市護樹團體與市議員吳益政前往移樹抗議，指責包商以「斷頭」方式移樹非常粗暴，要求立即停工。記者徐白櫻／攝影
今早高市護樹團體與市議員吳益政前往移樹抗議，指責包商以「斷頭」方式移樹非常粗暴，要求立即停工。記者徐白櫻／攝影
今早高市護樹團體與市議員吳益政前往移樹抗議，指責包商以「斷頭」方式移樹非常粗暴，要求立即停工。記者徐白櫻／攝影

吳益政 高雄市 護樹

延伸閱讀

仁武園區被控斷頭移植 高市府令停工允依規定處置

回應請辭傳言 民眾黨黨務人士：柯已過辭主席時機 現在走人恐爆退黨潮

大眾運輸運量降 陳其邁允整合高雄幣鼓勵綠色運具

地在飆 樹藤砸8億創仁武土地新高價

相關新聞

風光上市不到一年 士達衛IT’S DAVID傳無預警倒閉

去年底由富士康廣告集團接手的高雄知名咖啡店｢士達衛IT’S DAVID｣傳出無預警倒閉，員工突被通知做到13日為止，今起...

黃埔新村以住代護 鋪草皮景觀改善杜絕違停

高雄市黃埔新村推動「以住代護」已邁入第7期，議員黃捷會同立委許智傑等人今舉辦公聽會，指出黃埔新村仍有違規停車、街景缺乏維...

「替2萬棵綠樹請命」 仁武產業園區斷頭移樹被批粗暴

高雄市仁武產業園區上月動工，今早護樹團體與市議員吳益政前往工地抗議，護樹人士指責包商以「斷頭」方式移樹手法粗暴，而且台糖...

咖啡連鎖士達衛倒閉違反大解法 高雄9欠薪勞工申請調解

高雄知名咖啡連鎖「士達衛IT’S DAVID」傳出無預警倒閉，高雄市勞工局表示，是在12月10日收到高雄地區67名勞工的...

過敏一族當心！高雄空品拉警報呈現「紅色警示」

高雄市連日空氣品質不佳，今天戶外空氣品質呈現「紅色警示」，今天下午才有可能改善。

走讀勝利星村 屏縣府文化處出「勝利貓日子」繪本

屏東縣府文化處最近發表以勝利星村為主題的繪本《勝利貓日子》，穿梭巷弄的貓，串連眷村的人物與故事，帶領讀者穿越老屋、庭院、...

高雄空品紅色警示 位下風處汙染情形累積最久

高雄市環保局發布空品早報，指受到境外汙染顯著累積的影響，昨天西半部空氣品質高度就轉差，今天上午8點高雄市境內空氣也多是「...

公共自行車進駐旗美 租車店恐歇業

公共自行車進駐高雄旗山、美濃約半個月，美濃在地單車租賃店生意掉3、4成，業者受不了虧損，準備結束營業，感嘆立足點不公平，...

高雄空品亮橘紅燈 還會再持續

近日南部空氣品質不佳，高雄市各測站昨天呈現橘、紅色警戒，高市國小假日田徑對抗賽因而取消。環保局要求空汙排放量前20大廠商...

儲備青年力！高市府為國際志工及校園親善大使培訓授證

高雄市青年局今天在林皇宮舉行「第一屆國際志工暨校園親善大使培訓及授證」，百位國際志工和親善大使先去南區兒童之家，幫助院童...

影／江啟臣頒榮譽狀給金士傑父親 資深黨員105歲金英

國民黨主席江啟臣今下午到屏東縣東港鎮共和新村拜訪名演員金士傑的父親金英，金英105歲是國民黨最年長資深黨員，黨齡85年。...

「春日好品」打造原鄉品牌 部落直送市區也吃得到

屏東縣春日鄉打造「春日好品」推動春日農特產品，打造生態旅遊，並與屏東大學創生團隊合作，盤點部落產業，協助規畫整體發展。屏...

熱門新聞

百萬特斯拉 「卡」台東金崙沙灘！車主竟是知名3C大老闆

盧秀燕向市民道歉 宣布中捷12月19日通車延

影／青山宮翻版！南投埔里遶境凌晨放煙火、垃圾沿途丟

人口大增桃園有9大里要分里 橫峰6千戶全國最大里

官田新中營區縮編變「空營」 軍品店20年沒補貨

Ubike進駐旗美景區 美濃單車出現「倒店」危機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。