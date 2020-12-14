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咖啡連鎖士達衛倒閉違反大解法 高雄9欠薪勞工申請調解

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市勞工局勞資關係科長許文瓊表示，士達衛違反大量解僱勞工保護法，今天有9名士違衛勞工因11月、12月欠薪，向高雄市勞工局申請勞資爭議調解。記者徐如宜／攝影
高雄市勞工局勞資關係科長許文瓊表示，士達衛違反大量解僱勞工保護法，今天有9名士違衛勞工因11月、12月欠薪，向高雄市勞工局申請勞資爭議調解。記者徐如宜／攝影

高雄知名咖啡連鎖「士達衛IT’S DAVID」傳出無預警倒閉，高雄市勞工局表示，是在12月10日收到高雄地區67名勞工的資遣通報名冊，公司明顯已違反大量解僱勞工保護法，後續由公司登記地所在的台中市政府開罰。今天有9名士違衛勞工因11月、12月欠薪，向勞工局申請勞資爭議調解。

高雄市勞工局勞資關係科長許文瓊表示，土達衛在高雄有7家門市，台中有3家、台南一家，總共是11家。公司登記地在台中，大量解僱通報依法應該向台中市政府通報，公司確實在12月10日向台中市政府做大量解僱通報，分6批、解僱118人；高雄是在12月10日也收到高雄地區67名勞工的資遣通報名冊。

許文瓊表示，如果以大量解僱方面來講的話，是有違規的，但此部分是台中市政府的權責，進行後續處理。根據大量解僱勞工保護法規定，應要在60天前向主管機關通報，罰鍰為10到50萬元，視情節斟酌。

許文瓊說，雄市勞工局更關注的是有沒有積欠勞工的薪資？如果是無預警歇業，後續會不會衍生終止契約的問題，比如說資遣費、預告工資等等。目前已有受理到9名勞工向勞工局申請爭議調解，正協助當中。勞工申請的內容是積欠11月、12月的薪資，還有終止契約的部分，比如說有資遣費、預告工資等等，當然過程中也衍生了特別休假休算工資及加班費等等的爭議。至於積欠的工資，現在還在核算，未掌握實際數據，平均工資大概在2萬4000元。

消費者柯先生是士達衛的常客，手機APP裡還有積點2000多點，都是之前消費累積下來的，這下子也換不了了。他看著其他家咖啡連鎖的積點，想著以後能換時就要趕快換。

高雄知名咖啡連鎖「士達衛IT’S DAVID」傳出無預警倒閉，圖為新田店。記者徐如宜／攝影
高雄知名咖啡連鎖「士達衛IT’S DAVID」傳出無預警倒閉，圖為新田店。記者徐如宜／攝影

勞工局 資遣 台中市

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