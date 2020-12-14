仁武園區被控斷頭移植 高市府令停工允依規定處置

中央社 / 高雄14日電

護樹團體指控，仁武產業園區工程包商對區內近2萬株植栽違規斷頭移植，違反開發工程既有喬木移植施工計畫，市府經濟發展局今天已令統包商停止移植作業，全案交審議後依規定處置。

經發局針對社團指控包商違反相關喬木移植施工計畫作業規定，主任秘書呂德育出面說明指出，於施工前有召開會議並邀專家指導，但是工程仍受到質疑，經發令業者停工，並移請委員會審議。

經發局還指出，仁武產業園區按照「產業創新條例」規定開發，盼在環境共生、低耗能低污染前提下引進永續、高值化、低污染產業。有關樹木被質疑修剪不當，令業者停工，後續會邀專家增加移植教育訓練並加強督導，全案交「高雄市公有樹木修剪維護諮詢委員會」審議，並依規定懲處要求賠償。

另外，未來園區綠化面積與原造林地面積相當，植栽固碳量將由原18.75萬噸提高至20.95萬噸。

高雄市仁武產業園區11月19日動工，市府計畫引進航太及高階製造產業，園區開發工程加速進行中。

台灣森林城市協會指控園區內有約2萬株植栽卻面臨斷頭移植，違反高雄市植栽修剪作業規範與工程移植計畫書規定恐導致樹木存活率嚴重下降。

協會理事長莊傑任在工地開記者會並指出依據「高雄市景觀樹木修剪作業準則2019修訂版」規定，喬木類種的主幹枝不可任意修剪，但是現場植栽卻多為斷頭式修剪。

他還指出，仁武產業園區公園綠地用地有8.66公頃，但是屬森林原地保留者卻只有1.2公頃，促市府要增加森林原地保留面積。

高雄市 護樹

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