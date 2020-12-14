風光上市不到一年 士達衛IT’S DAVID傳無預警倒閉

去年底由富士康廣告集團接手的高雄知名咖啡店｢士達衛IT’S DAVID｣傳出無預警倒閉，員工突被通知做到13日為止，今起停業，擔心薪資求償無門，高雄市勞工局已介入了解。

高雄市勞工局表示，士達衛公司登記是在台中，高雄部分有67名員工，公司12月10日通報高雄地區12月20日起陸續資遣67名員工。勞工局目前並未接獲勞工申訴或申請調解案件，也沒有收到大量解雇通知書。勞工局今天會到店裡進行勞動檢查。

士達衞倒閉似有有跡象，有員工反映，業者多次延遲給薪，或發不到十分之一的薪水，很擔心停業後，薪資求償無門。富士康廣告集團位在台中的總公司，據了解今早將統一說明。

士達衞咖啡It’s David前身是金鑛咖啡，創辦人鄭立鍵在2000 年時成立實體店，2016年將品牌賣給燦坤，全台曾超過70間門市；不過燦坤接手後慘賠7億元，2019年12月由富士康廣告集團接手，目前全台有13家直營門市。