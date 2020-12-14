聽新聞
test
0:00 / 0:00
過敏一族當心！高雄空品拉警報呈現「紅色警示」
高雄市連日空氣品質不佳，今天戶外空氣品質呈現「紅色警示」，今天下午才有可能改善。
高雄市環保局官方LINE「高雄空品報你知」觀測提醒，受境外汙染顯著累積影響，昨天西半部空氣品質高度轉差，今天上午，高雄市境內空氣也多半是「紅色警示」等級，對所有族群不健康。
因冷氣團正南下，北風也逐步增強。隨著境外汙染結束，目前北部、中彰地區空氣品質已有轉好，這股北風正在把西半部的汙染往南推送，高雄位於最下風處，汙染累積時間久，需等待北風完全推進，也就是今天下午之後空氣才能改善。
今天中午前：上風處汙染顯著往高雄堆積，風速弱污染擴散不容易，空氣品質呈現「紅色警示」。下午偏北風抵達高雄，上風處汙染稍減少，風速增強擴散條件稍轉好，空氣轉「橘色提醒」。
晚上偏北風再更往南推進，上風處汙染更為減少，空氣相較於白天將改善許多，呈現「漸轉普通」。但下半天期間，由於北風、海風同步將部分汙染往內陸推送，郊區、山區需注意空氣轉差。
今天天氣部分，中午後起風，晚上轉涼。白天期間所有族群應減少戶外劇烈運動，外出務必戴上口罩。
目前興達電廠1號機、4號機：停機中。2號機降載47.56%，3號機降載45.26%，友善降載減排中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言