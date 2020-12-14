過敏一族當心！高雄空品拉警報呈現「紅色警示」

高雄市連日空氣品質不佳，今天戶外空氣品質呈現「紅色警示」，今天下午才有可能改善。

高雄市環保局官方LINE「高雄空品報你知」觀測提醒，受境外汙染顯著累積影響，昨天西半部空氣品質高度轉差，今天上午，高雄市境內空氣也多半是「紅色警示」等級，對所有族群不健康。

因冷氣團正南下，北風也逐步增強。隨著境外汙染結束，目前北部、中彰地區空氣品質已有轉好，這股北風正在把西半部的汙染往南推送，高雄位於最下風處，汙染累積時間久，需等待北風完全推進，也就是今天下午之後空氣才能改善。

今天中午前：上風處汙染顯著往高雄堆積，風速弱污染擴散不容易，空氣品質呈現「紅色警示」。下午偏北風抵達高雄，上風處汙染稍減少，風速增強擴散條件稍轉好，空氣轉「橘色提醒」。

晚上偏北風再更往南推進，上風處汙染更為減少，空氣相較於白天將改善許多，呈現「漸轉普通」。但下半天期間，由於北風、海風同步將部分汙染往內陸推送，郊區、山區需注意空氣轉差。

今天天氣部分，中午後起風，晚上轉涼。白天期間所有族群應減少戶外劇烈運動，外出務必戴上口罩。

目前興達電廠1號機、4號機：停機中。2號機降載47.56%，3號機降載45.26%，友善降載減排中。