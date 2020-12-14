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走讀勝利星村 屏縣府文化處出「勝利貓日子」繪本

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
《勝利貓日子》創作靈感來自一隻總是在永勝巷附近徘徊的三花貓。圖／屏東縣府文化處提供
《勝利貓日子》創作靈感來自一隻總是在永勝巷附近徘徊的三花貓。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣府文化處最近發表以勝利星村為主題的繪本《勝利貓日子》，穿梭巷弄的貓，串連眷村的人物與故事，帶領讀者穿越老屋、庭院、防空洞，回憶昔時美好時光。

勝利星村在屏東縣政府文化處的修復、活化，成為體驗創意新生活的熱點，園區豐富的人文地景，感受歷史氛圍，巷院間時不時可見貓咪出沒，還有知名的貓巷。

《勝利貓日子》創作靈感來自一隻總是在永勝巷附近徘徊的三花貓，作者翁禎霞與已故作家郭漢辰，進駐勝利星村經營獨立書屋，對此地更加深情的凝視。

文化處表示，繪本故事以勝利星村新店家的孩子視角，表現出對眷村常駐的貓的關心及想像，也透過這隻貓，認識勝利星村，促進她對這地方的好奇與認識。

勝利星村有別於其他國軍所建立的眷村，其前身為日軍的軍眷宿舍，國民政府遷台後，才由國軍接手，在建築的呈現上，不僅有著兩種不同文化的痕跡，亦有戰爭時代的烙痕。插畫家黃祈嘉不但捕捉到日軍時期的木造建築本體，也捕捉了國軍時期的紅磚牆、紅漆鐵門，還有許多勝利星村的地景像是防空洞、孫立人將軍行館等。

此書的文末另附勝利星村的手繪地圖，因應文化部「老屋再生」計畫，其上標註的店家，為老屋維護有成的商家，希望讀者透過這本書，認識勝利星村的多樣面貌。

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屏東縣政府 老屋 國軍

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