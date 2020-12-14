高雄空品紅色警示 位下風處汙染情形累積最久

高雄市環保局發布空品早報，指受到境外汙染顯著累積的影響，昨天西半部空氣品質高度就轉差，今天上午8點高雄市境內空氣也多是「紅色警示」等級，對所有族群不健康，請民眾減少在戶外停留，避免劇烈運動，外出要戴口罩。

環保局表示，而冷氣團正在南下，北風也逐步增強。隨著境外汙染結束，可以看出北部、中彰的空氣已經轉好許多。但這股北風正在把「西半部」的汙染往南推送，高雄位於最下風處，汙染累積的時間將是最久，需等待北風完全推進，等到下午空氣才有改善。