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高雄空品紅色警示 位下風處汙染情形累積最久
高雄市環保局發布空品早報，指受到境外汙染顯著累積的影響，昨天西半部空氣品質高度就轉差，今天上午8點高雄市境內空氣也多是「紅色警示」等級，對所有族群不健康，請民眾減少在戶外停留，避免劇烈運動，外出要戴口罩。
環保局表示，而冷氣團正在南下，北風也逐步增強。隨著境外汙染結束，可以看出北部、中彰的空氣已經轉好許多。但這股北風正在把「西半部」的汙染往南推送，高雄位於最下風處，汙染累積的時間將是最久，需等待北風完全推進，等到下午空氣才有改善。
環保局說，中午前上風處汙染顯著往高雄堆積，風速弱汙染擴散不容易，空氣為「紅色警示」。下午偏北風抵達高雄，上風處汙染稍減少，風速增強擴散條件稍轉好，空品會轉「橘色提醒」。到了晚上，偏北風再更往南推進，上風處汙染會減少，空氣相較於白天將改善許多，應漸轉普通。但下半天期間，由於北風、海風同步將部分汙染往內陸推送，「郊區、山區」需注意空氣轉差。
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