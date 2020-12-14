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官田新中營區縮編變「空營」 軍品店20年沒補貨

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南官田新中營區已成「空營」，營區大門拉下，不再有官兵常駐。記者謝進盛／攝影
台南官田新中營區已成「空營」，營區大門拉下，不再有官兵常駐。記者謝進盛／攝影

台南官田區新中軍營原為新兵訓練中心，30年前全盛時期駐紮官兵千餘人，軍方近年因兵源銳減撤離，目前已成「空營」，營區附近3家軍用品店，僅剩一家苦撐，大內、官田區軍營附近軍用品店也多歇業，店家感嘆大環境轉變。

新中營區位處官田區渡頭里「三塊厝」聚落，發展自成一格，社區不乏退役老兵，屬陸軍官田203旅所轄，是地方著名的新兵訓練中心，兵源遍及中南部，當地3家軍品店也兼營一些日常用品，有如小雜貨店。

渡頭里長胡義全說，新中營區30多年前相當風光，每次阿兵哥收放假營區大門人聲鼎沸，不像現在很冷清，除有一家勉強經營，其餘兩家經營者已經轉業，偶爾才會開店。

黃姓婦人在營區旁開軍品店已30年，她說，早年兵源足，生意還可以，現在幾乎沒有阿兵哥光顧，都是附近一些老鄰居來聊天兼採購，有時一天收入僅數百元，甚至還曾掛蛋，現在當成「顧家」，晚上8點就打烊。

黃婦指著店內一些軍用臂章、軍帽、S腰帶等軍用品說，已快20年沒補貨了，現在賣多少算多少，其餘以後要當「骨董」了。

大內、官田營區的兵源也銳減，原有4家軍品社僅剩2家，店家說，他們算是兵源減少最直接受害者，只能自己想辦法，還好是自家店面勉強苦撐，但如果持續兵源減縮，黯然關門，也是不得不的選擇。

官田新中營區旁黃姓婦人（左一）經營軍品店逾30年，見證此行業起落。記者謝進盛／攝影
官田新中營區旁黃姓婦人（左一）經營軍品店逾30年，見證此行業起落。記者謝進盛／攝影

老兵 陸軍

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