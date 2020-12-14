嘉義市都市原住民聯合豐收祭 黃敏惠喝下小米酒祈福

嘉義市都市原住民族「馬力馬力」聯合豐收祭祈福活動，昨晚在嘉義市Kano棒球場停車場登場，市長黃敏惠說，嘉義市設籍的原住民人口雖不多，只有1100多位，卻是最團結最努力的一群，今年藉由排灣族的祭典儀式，將散居在嘉市的原住民族人聚集起來，因為族群的融合和彼此包容，讓這個城市更幸福。

今年活動以排灣族作為主要元素，同時以歌聲、舞蹈、飲米酒等活動展現祈福儀式，重頭戲是排灣族祈福祭典，市長黃敏惠穿著背心、戴著頭花進入會場，排灣族勇士排成兩排，高持青銅刀，形成「劍門」陣型，以最高規格迎接。

後泰武鄉青年會長孔加恩引領黃敏惠市長及貴賓移動到鞦韆前，以族語宣讀排灣族沿用多年的祈福文，並遞上裝小米酒的祈福杯給黃敏惠飲用，象徵祈福儀式圓滿達成。

黃敏惠說，感謝嘉義市都市原住民族發展協會理事長薛毓凰的熱心參與，「馬力馬力」聯合豐收祭正式啟動，對於屏東泰武鄉勇士的表演感到震撼，感恩大家共同的努力，才有豐收的時刻。

市府民政處指出，今年的都市原住民族「馬力馬力」聯合豐收祭祈福活動，以排灣族作為主要元素，「馬力馬力」即是排灣族語Malji Malji（謝謝）之意，會場佈置及活動的內容規劃都融入排灣族的特色，有陶壺、青銅刀及琉璃珠等，以及象徵豐收季的小米，會場正中央也依排灣族的傳統聚會習俗搭起一座鞦韆。

會場周邊有美食區及原民市集，舞台上輪番有原住民舞蹈、傳統歌謠表演，主辦單位也推出文化體驗趣味競賽及有獎徵答，不少民眾也在拍照區拍照，上傳臉書，兌換精美小禮品，現場熱鬧非凡。