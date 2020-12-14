聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義市都市原住民聯合豐收祭 黃敏惠喝下小米酒祈福

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市長黃敏惠喝下小米酒祈福。圖／市府提供
嘉義市長黃敏惠喝下小米酒祈福。圖／市府提供

嘉義市都市原住民族「馬力馬力」聯合豐收祭祈福活動，昨晚在嘉義市Kano棒球場停車場登場，市長黃敏惠說，嘉義市設籍的原住民人口雖不多，只有1100多位，卻是最團結最努力的一群，今年藉由排灣族的祭典儀式，將散居在嘉市的原住民族人聚集起來，因為族群的融合和彼此包容，讓這個城市更幸福。

今年活動以排灣族作為主要元素，同時以歌聲、舞蹈、飲米酒等活動展現祈福儀式，重頭戲是排灣族祈福祭典，市長黃敏惠穿著背心、戴著頭花進入會場，排灣族勇士排成兩排，高持青銅刀，形成「劍門」陣型，以最高規格迎接。

後泰武鄉青年會長孔加恩引領黃敏惠市長及貴賓移動到鞦韆前，以族語宣讀排灣族沿用多年的祈福文，並遞上裝小米酒的祈福杯給黃敏惠飲用，象徵祈福儀式圓滿達成。

黃敏惠說，感謝嘉義市都市原住民族發展協會理事長薛毓凰的熱心參與，「馬力馬力」聯合豐收祭正式啟動，對於屏東泰武鄉勇士的表演感到震撼，感恩大家共同的努力，才有豐收的時刻。

市府民政處指出，今年的都市原住民族「馬力馬力」聯合豐收祭祈福活動，以排灣族作為主要元素，「馬力馬力」即是排灣族語Malji Malji（謝謝）之意，會場佈置及活動的內容規劃都融入排灣族的特色，有陶壺、青銅刀及琉璃珠等，以及象徵豐收季的小米，會場正中央也依排灣族的傳統聚會習俗搭起一座鞦韆。

會場周邊有美食區及原民市集，舞台上輪番有原住民舞蹈、傳統歌謠表演，主辦單位也推出文化體驗趣味競賽及有獎徵答，不少民眾也在拍照區拍照，上傳臉書，兌換精美小禮品，現場熱鬧非凡。

※ 提醒您：飲酒過量有礙健康 酒後不開車

嘉義市府昨晚舉辦今年都市原住民族「馬力馬力」聯合豐收祭祈福活動。圖／市府提供
嘉義市府昨晚舉辦今年都市原住民族「馬力馬力」聯合豐收祭祈福活動。圖／市府提供
市長黃敏惠等人參與今年都市原住民族「馬力馬力」聯合豐收祭祈福活動。圖／市府提供
市長黃敏惠等人參與今年都市原住民族「馬力馬力」聯合豐收祭祈福活動。圖／市府提供

排灣族 原住民 黃敏惠

延伸閱讀

聯合盃作文大賽嘉義區2704人參賽 黃敏惠：破歷年紀錄

影／嘉市推「幸福嘉義米」 博士粉絲籲黃敏惠行銷國際

影／雨水少嘉義市花海節面積縮小 黃敏惠：一起做環保

推廣桌球運動 企業捐贈嘉北國小桌球教室

相關新聞

高雄空品亮橘紅燈 還會再持續

近日南部空氣品質不佳，高雄市各測站昨天呈現橘、紅色警戒，高市國小假日田徑對抗賽因而取消。環保局要求空汙排放量前20大廠商...

嘉義市都市原住民聯合豐收祭 黃敏惠喝下小米酒祈福

嘉義市都市原住民族「馬力馬力」聯合豐收祭祈福活動，昨晚在嘉義市Kano棒球場停車場登場，市長黃敏惠說，嘉義市設籍的原住民...

公共自行車進駐旗美 租車店恐歇業

公共自行車進駐高雄旗山、美濃約半個月，美濃在地單車租賃店生意掉3、4成，業者受不了虧損，準備結束營業，感嘆立足點不公平，...

儲備青年力！高市府為國際志工及校園親善大使培訓授證

高雄市青年局今天在林皇宮舉行「第一屆國際志工暨校園親善大使培訓及授證」，百位國際志工和親善大使先去南區兒童之家，幫助院童...

影／江啟臣頒榮譽狀給金士傑父親 資深黨員105歲金英

國民黨主席江啟臣今下午到屏東縣東港鎮共和新村拜訪名演員金士傑的父親金英，金英105歲是國民黨最年長資深黨員，黨齡85年。...

「春日好品」打造原鄉品牌 部落直送市區也吃得到

屏東縣春日鄉打造「春日好品」推動春日農特產品，打造生態旅遊，並與屏東大學創生團隊合作，盤點部落產業，協助規畫整體發展。屏...

影／小胖威利症不孤單 搭藝術公車圓夢暢遊屏東

社團法人小胖威利病友關懷協會66名病友及家屬，今在屏東縣政府協助下辦理圓夢之旅，搭乘罕病病友所繪製的藝術公車暢遊屏東，屏...

不跟社會脫節 潮州就業中心助身心障礙求職者找工作

中度智能障礙人士小琪（化名），因反應遲緩，加上身障的緣故，不僅欠缺工作經歷，求職更屢遭碰壁，所幸，在家人陪伴下，順利取得...

受困漁網死亡？ 恆春半島一日傳2死亡海龜

屏東恆春半島，昨天陸續接獲民眾通報，發現恆春山海南堤外側有一隻海龜受困漁網，另有車城海口南堤沙灘發現一具海龜屍體，岸巡人...

屏東力推青年走入社區 開啟村落文化發展新動能

屏東縣府鼓勵青年走入社區，關注在地議題，文化處徵選13件青年參與村落文化行動方案，歷經半年多實作，從文化、藝術、環境、高...

養雞養蜂種香菇 林下經濟翻轉屏東原鄉

國發會今年初核准屏東縣牡丹鄉公所地方創生計畫，今年7月導入林下經濟，屏東科技大學輔導團隊引進「林下養蜂」、「山林畜牧養雞...

首屆金門青少年文學獎頒獎 看到文藝新希望

第一屆金門青少年文學獎徵文比賽今日舉行頒獎典禮，得獎者中最受矚目的，就是安瀾國小一年級學生陳丕楷，他以「阿公的池塘」獲得...

熱門新聞

生人迴避！鹿港今晚「送肉粽」 網驚：怎麼每周都有

終於大太陽！ 宜蘭人驚訝「好不真實」以為眼睛業障

傻眼！ 台中柳川水舞秀 大人帶小孩不理廣播上演踩燈秀

百萬特斯拉 「卡」台東金崙沙灘！車主竟是知名3C大老闆

影／青山宮翻版！南投埔里遶境凌晨放煙火、垃圾沿途丟

新店國民運動中心今起試營運 場館內部搶先看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。