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儲備青年力！高市府為國際志工及校園親善大使培訓授證

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市青年局在林皇宮舉行「第一屆國際志工暨校園親善大使培訓及授證」。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局在林皇宮舉行「第一屆國際志工暨校園親善大使培訓及授證」。圖／高雄市青年局提供

高雄市青年局今天在林皇宮舉行「第一屆國際志工暨校園親善大使培訓及授證」，百位國際志工和親善大使先去南區兒童之家，幫助院童建置玩具角落，做公益傳播溫暖耶誕精神。青年局長張以理頒獎表揚5位傑出志工莊惟婷、吳育民、Dimog Eva、黃子全、Selvam Padhmavathi，以及5位校園大使林子翔、王瑜萱、廖春暉、羅翊勻、阮碩愉。

張以理表示，國際志工甫開辦就號召了來自10個不同國籍的國際志工，校園親善大使則是來自20所高中職與大專院校。本屆國際志工40小時培訓課程十分扎實，內容包含團隊培力、跨文化交流、國際事務及志願服務方案設計，目的就是希望國際志工能夠儲備好戰力，未來在高雄的國際大型賽事與會展活動進行外賓接待服務。校園親善大使培訓及行動任務，則由學生角度，向同學分享青年局的資源與活動，也搭起青年局及校園對話橋梁。

就讀成功大學的國際志工陳姿奕表示，扎實的志願服務與國際事務課程，不僅充實知識更著重實踐，青年局安排國際志工前往南區兒童之家進行教育服務，讓他們以聯合國永續發展目標SDGs為發想，設計闖關遊戲讓小朋友能了解全球大事。志工們從北極熊、企鵝棲地、 玩具再生、垃圾分類等生活中的小故事，與小朋友玩成一片。

國際志工莊惟婷則感謝青年局建構的全英語情境課程，讓她有信心與紐西蘭坎特伯雷大學志工團盡興討論Covid-19疫情時期，青年如何貢獻一己之力，讓社會更美好。菲律賓籍的Dimog Eva表示，選擇加入國際志工是2020年最好的決定，希望未來有更多機會為高雄國際接軌付出心力。

校園親善大使林子翔說，很高興能有這麼多大使願意透過自己的影響力，讓更多人知道青年局的補助和活動，幫助很多同學順利實現自己的夢想，希望未來能成為更具影響力的人。

高雄市青年局長張以理（左三）授證給5位校園親善大使。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局長張以理（左三）授證給5位校園親善大使。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局長張以理（左四）頒發國際志工證書。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局長張以理（左四）頒發國際志工證書。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局長張以理表示，國際志工甫開辦就號召來自10個不同國籍的國際志工，校園親善大使則是來自20所高中職與大專院校。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局長張以理表示，國際志工甫開辦就號召來自10個不同國籍的國際志工，校園親善大使則是來自20所高中職與大專院校。圖／高雄市青年局提供

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