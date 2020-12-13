快訊

一張圖看天氣！東北季風今晚襲台 兩波最冷時間點曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／江啟臣頒榮譽狀給金士傑父親 資深黨員105歲金英

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
國民黨資深黨員105歲金英（左）看到國民黨主席江啟臣來訪，相當開心。記者劉星君／攝影
國民黨資深黨員105歲金英（左）看到國民黨主席江啟臣來訪，相當開心。記者劉星君／攝影

國民黨主席江啟臣今下午到屏東縣東港鎮共和新村拜訪名演員金士傑的父親金英，金英105歲是國民黨最年長資深黨員，黨齡85年。江啟臣說，黨員的忠貞就是國民黨再起的精神，黨員對我們不離不棄，沒有放棄理由，也為此感到驕傲。金英說，黨主席來看他，很高興，最難過是中天被關台。

江啟臣說，國民黨每年黨慶會發榮譽狀給資深晉齡的黨員，黨員金英黨齡85年，很高興在他任內親自頒發榮譽狀，金英對黨念茲在茲的精神，值得黨員敬佩與效法。

金英今看到江啟臣來訪，相當開心，還稱呼江啟臣是「小老弟」還請主席不要見怪，金英跟江啟臣分享生活日常。

金英育有5個小孩，三男二女，最小的兒子住在美國，大兒子金士俊是牧師，老二金士傑是知名演員、導演，三女兒是護理師退休、四女兒是華航空姐退休，五兒子長年經商。金英住在東港共和新村，由兒女們輪流照顧。

長子金士俊曾說，「父親每天都有新點子」，父親的人生觀「閒談莫論人非，靜坐常思己過」，父親從不談論任何人的八卦，也不曾口出惡言。

金英是空軍官校第八期，他的一身歷經大難不死，空軍官校快畢業時，要放單飛，他跟同學在空中，飛機引擎壞了，只能就地迫降，但他看到地面還有人影走動，不能傷害人，轉往旁邊水田，整架飛機翻覆在水田，昏迷6小時，醒來後發現躺在醫院。金英參加對日抗戰，被派到印度空軍基地，擔任空軍官校訓練官，當3年的飛行教官，教5期學生。

金英作息規律，每清晨5點起床，還能讀報，騎電動車出門，今拜會結束後，金英堅持拄拐杖親送江啟臣到門口。

國民黨主席江啟臣（右三）今下午拜訪國民黨資深黨員、黨齡85年，現年105歲的金英（右四）並頒發榮譽狀、獎章，金英是名演員金士傑的父親，記者劉星君／攝影
國民黨主席江啟臣（右三）今下午拜訪國民黨資深黨員、黨齡85年，現年105歲的金英（右四）並頒發榮譽狀、獎章，金英是名演員金士傑的父親，記者劉星君／攝影
國民黨主席江啟臣（右三）今下午拜訪國民黨資深黨員、黨齡85年，現年105歲的金英（左二）並頒發榮譽狀、獎章，金英是名演員金士傑的父親，記者劉星君／攝影
國民黨主席江啟臣（右三）今下午拜訪國民黨資深黨員、黨齡85年，現年105歲的金英（左二）並頒發榮譽狀、獎章，金英是名演員金士傑的父親，記者劉星君／攝影
拜會結束後，105歲的金英（左）拄著拐杖堅持要親自送國民黨主席江啟臣。記者劉星君／攝影
拜會結束後，105歲的金英（左）拄著拐杖堅持要親自送國民黨主席江啟臣。記者劉星君／攝影
國民黨資深黨員105歲金英（中）看到國民黨主席江啟臣來訪，相當開心，跟他分享生活點滴。記者劉星君／攝影
國民黨資深黨員105歲金英（中）看到國民黨主席江啟臣來訪，相當開心，跟他分享生活點滴。記者劉星君／攝影
國民黨資深黨員105歲金英（左）看到國民黨主席江啟臣來訪，相當開心，跟他分享生活點滴。記者劉星君／攝影
國民黨資深黨員105歲金英（左）看到國民黨主席江啟臣來訪，相當開心，跟他分享生活點滴。記者劉星君／攝影

江啟臣 國民黨

相關新聞

影／江啟臣頒榮譽狀給金士傑父親 資深黨員105歲金英

國民黨主席江啟臣今下午到屏東縣東港鎮共和新村拜訪名演員金士傑的父親金英，金英105歲是國民黨最年長資深黨員，黨齡85年。...

Ubike進駐旗美景區 美濃單車出現「倒店」危機

高市公共自行車進駐旗山、美濃兩地半個多月，美濃在地單車租賃店生意掉3、4成，業者受不了虧損，準備結束營業，並感嘆立足點不...

儲備青年力！高市府為國際志工及校園親善大使培訓授證

高雄市青年局今天在林皇宮舉行「第一屆國際志工暨校園親善大使培訓及授證」，百位國際志工和親善大使先去南區兒童之家，幫助院童...

「春日好品」打造原鄉品牌 部落直送市區也吃得到

屏東縣春日鄉打造「春日好品」推動春日農特產品，打造生態旅遊，並與屏東大學創生團隊合作，盤點部落產業，協助規畫整體發展。屏...

影／小胖威利症不孤單 搭藝術公車圓夢暢遊屏東

社團法人小胖威利病友關懷協會66名病友及家屬，今在屏東縣政府協助下辦理圓夢之旅，搭乘罕病病友所繪製的藝術公車暢遊屏東，屏...

不跟社會脫節 潮州就業中心助身心障礙求職者找工作

中度智能障礙人士小琪（化名），因反應遲緩，加上身障的緣故，不僅欠缺工作經歷，求職更屢遭碰壁，所幸，在家人陪伴下，順利取得...

受困漁網死亡？ 恆春半島一日傳2死亡海龜

屏東恆春半島，昨天陸續接獲民眾通報，發現恆春山海南堤外側有一隻海龜受困漁網，另有車城海口南堤沙灘發現一具海龜屍體，岸巡人...

高雄空品比昨天更差 鳳山今呈現紅色警示

高雄連日空氣品質不佳，高雄市環保局「空品報你知」觀測，高雄市今天上午空氣品質測站多數是「橘色提醒」，鳳山出現「紅色警示」...

屏東力推青年走入社區 開啟村落文化發展新動能

屏東縣府鼓勵青年走入社區，關注在地議題，文化處徵選13件青年參與村落文化行動方案，歷經半年多實作，從文化、藝術、環境、高...

南部空品橘、紅警示！ 高雄取消國民小學假日田徑對抗賽

台灣受東北季風挾帶境外汙染物影響，全台空氣品質不佳，高雄市今早7點空品測站指標全是橘色等級，鳳山測站更呈現紅色，對所有族...

養雞養蜂種香菇 林下經濟翻轉屏東原鄉

國發會今年初核准屏東縣牡丹鄉公所地方創生計畫，今年7月導入林下經濟，屏東科技大學輔導團隊引進「林下養蜂」、「山林畜牧養雞...

首屆金門青少年文學獎頒獎 看到文藝新希望

第一屆金門青少年文學獎徵文比賽今日舉行頒獎典禮，得獎者中最受矚目的，就是安瀾國小一年級學生陳丕楷，他以「阿公的池塘」獲得...

熱門新聞

生人迴避！鹿港今晚「送肉粽」 網驚：怎麼每周都有

終於大太陽！ 宜蘭人驚訝「好不真實」以為眼睛業障

傻眼！ 台中柳川水舞秀 大人帶小孩不理廣播上演踩燈秀

影／青山宮翻版！南投埔里遶境凌晨放煙火、垃圾沿途丟

空軍志航基地「虎團」今表演 朱冠甍妻抱吉他淚思丈夫

客運爆滿 基隆通勤上車難

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。