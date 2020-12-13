影／江啟臣頒榮譽狀給金士傑父親 資深黨員105歲金英

國民黨主席江啟臣今下午到屏東縣東港鎮共和新村拜訪名演員金士傑的父親金英，金英105歲是國民黨最年長資深黨員，黨齡85年。江啟臣說，黨員的忠貞就是國民黨再起的精神，黨員對我們不離不棄，沒有放棄理由，也為此感到驕傲。金英說，黨主席來看他，很高興，最難過是中天被關台。

江啟臣說，國民黨每年黨慶會發榮譽狀給資深晉齡的黨員，黨員金英黨齡85年，很高興在他任內親自頒發榮譽狀，金英對黨念茲在茲的精神，值得黨員敬佩與效法。

金英今看到江啟臣來訪，相當開心，還稱呼江啟臣是「小老弟」還請主席不要見怪，金英跟江啟臣分享生活日常。

金英育有5個小孩，三男二女，最小的兒子住在美國，大兒子金士俊是牧師，老二金士傑是知名演員、導演，三女兒是護理師退休、四女兒是華航空姐退休，五兒子長年經商。金英住在東港共和新村，由兒女們輪流照顧。

長子金士俊曾說，「父親每天都有新點子」，父親的人生觀「閒談莫論人非，靜坐常思己過」，父親從不談論任何人的八卦，也不曾口出惡言。

金英是空軍官校第八期，他的一身歷經大難不死，空軍官校快畢業時，要放單飛，他跟同學在空中，飛機引擎壞了，只能就地迫降，但他看到地面還有人影走動，不能傷害人，轉往旁邊水田，整架飛機翻覆在水田，昏迷6小時，醒來後發現躺在醫院。金英參加對日抗戰，被派到印度空軍基地，擔任空軍官校訓練官，當3年的飛行教官，教5期學生。