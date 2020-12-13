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「春日好品」打造原鄉品牌 部落直送市區也吃得到

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣春日鄉打造「春日好品」推動春日的農特產品，打造生態旅遊，並與屏東大學創生團隊合作，運用原鄉在地食材蔬果與餐廳波克夏合作，不用到原鄉也能吃到原鄉風味餐。記者劉星君／攝影
屏東縣春日鄉打造「春日好品」推動春日的農特產品，打造生態旅遊，並與屏東大學創生團隊合作，運用原鄉在地食材蔬果與餐廳波克夏合作，不用到原鄉也能吃到原鄉風味餐。記者劉星君／攝影

屏東縣春日鄉打造「春日好品」推動春日農特產品，打造生態旅遊，並與屏東大學創生團隊合作，盤點部落產業，協助規畫整體發展。屏東大學主任秘書陳永森說，運用原鄉在地食材蔬果與餐廳波克夏合作，民眾不用到原鄉也能吃到原鄉風味餐，進而吸引民眾探訪部落，也協助農特產品鋪貨行銷，在棧二庫、統一生機都購買到，拓展原鄉產業。

陳永森說，屏東大學扮演地方創生角色，整合系所資源，視覺藝術系、文創系、休閒系、原民專班等，協助公所行銷。困難部分，部落小農多，產量供銷量較無法大量，透過小眾包裝方式，媒合餐廳，讓民眾在市區也能吃到原鄉風味餐。

陳永森說，除了與餐廳合作外，也將部落農特產品，乾貨類、咖啡等農特產品上架到棧二庫，生鮮蔬果也可以在統一生機平台購買得到。

春日鄉長柯自強說，春日鄉有四大濃特產品，有機蔬菜、芒果、咖啡與山芋，成立春日好品品牌，讓大家看見春日鄉的產業特色，且春日鄉文化資產豐厚，列為世界文化遺產之一的老七佳石板聚落等，打造生態旅遊，明年1月推出「春日好品」的網站，讓民眾透過網路預訂相關行程。

「春日好品－部落餐桌」計畫，有風味餐飲、部落生態旅遊推廣，也與屏東市區的波克夏餐廳結合，讓民眾在市區就能感受原鄉美食，也有手作課程等，讓民眾進而願意造訪部落，來趟不一樣的食農體驗。

屏東縣春日鄉打造「春日好品」推動春日的農特產品，打造生態旅遊，並與屏東大學創生團隊合作，運用原鄉在地食材蔬果與餐廳波克夏合作，不用到原鄉也能吃到原鄉風味餐。記者劉星君／攝影
屏東縣春日鄉打造「春日好品」推動春日的農特產品，打造生態旅遊，並與屏東大學創生團隊合作，運用原鄉在地食材蔬果與餐廳波克夏合作，不用到原鄉也能吃到原鄉風味餐。記者劉星君／攝影
屏東縣春日鄉打造「春日好品」推動春日的農特產品，打造生態旅遊，並與屏東大學創生團隊合作，運用原鄉在地食材蔬果與餐廳波克夏合作，不用到原鄉也能吃到原鄉風味餐。記者劉星君／攝影
屏東縣春日鄉打造「春日好品」推動春日的農特產品，打造生態旅遊，並與屏東大學創生團隊合作，運用原鄉在地食材蔬果與餐廳波克夏合作，不用到原鄉也能吃到原鄉風味餐。記者劉星君／攝影

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